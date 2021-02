Jennifer Aniston, la sculpting bar da 219 euro amata dall'attrice

Jennifer Aniston è una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico contemporaneo.

Sebbene non abbia mai mostrato ambizioni nel voler diventare una beauty influencer, di fatto la star ha scatenato grande interesse per quel che riguarda i modi in cui si mantiene in forma.

A Hollywood si narra che l’attrice spenda fino a 220.000 euro all’anno per preservare la sua bellezza.

Dai trattamenti laser per mantenere giovane la sua pelle ai cosmetici come oli per il viso o sieri.

Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey.

L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”.

Gwyneth Paltrow ha soprannominato questo oggetto il suo “piccolo vibratore per il viso” che le dà un “lifting del viso tutto naturale”.

Naomi Campbell una volta ha detto su Instagram: “Sempre importante smuovere le guance con la goldbar di Jillian Dempsey!”.

In Italia potete acquistarla sul sito Luisa Via Roma e costa ben 219 euro. Un prezzo elevato che lo rende a tutti gli effetti un oggetto di lusso.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

Tra i suoi alleati beauty c’è la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di “111Skin“.

L’attrice si è mostrata con la maschera nelle ore precedenti alla cerimonia di premiazione virtuale degli ultimi Emmy, mentre si preparava a casa per la serata.

Tra gli strumenti non propriamente economici che usa c’è il trainer facciale NuFace Trinity per tonificare il contorno del viso, il tono della pelle e le rughe.

In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.

Aniston sembra avere una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex, in vendita da Sephora Italia.