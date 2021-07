E’ difficile descrivere Jane Fonda in poche parole. L’attrice e attivista americana, 83 anni, è una delle icone di stile e bellezza più celebri che esistano.

“È importante che le persone lo sappiano, essere un’attivista e una femminista non significa che non puoi avere un bell’aspetto”, ha detto.

“Essere un’attivista è divertente. Non è che devi mangiare i tuoi broccoli. In realtà è pieno di gioia e divertimento, fare amicizia e divertirsi”, ha specificato.

Jane Fonda ha fatto dei suoi look un punto di forza. Allenamento e dieta a parte, ci sono alcuni prodotti di bellezza di riferimento della star, che ha spiegato a Glamour:

“Catherine Deneuve mi ha detto molto tempo fa, come negli anni ’60, che ha cambiato le sue creme per la pelle e non usava sempre la stessa”.

“Quindi lo faccio, tutto per evitare la pelle secca. I miei preferiti attualmente in rotazione sono La lozione per il viso di Uncle Bud, L’Oréal Age Perfect e la lozione per la pelle di Mila Moursi.

Jane applica regolarmente un filtro SPF per proteggere la sua pelle dai dannosi raggi UV. “Non prendere troppo sole”, ha consigliato.

“Darlo come l’ultima adoratrice del sole. Ma dopo il cancro della pelle e molte operazioni successive, posso dire di stare lontano dal sole”. Per andare sul sicuro, Jane ha detto che vede un dermatologo ogni sei mesi per i controlli sulla pelle.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

In una vecchia intervista con Today, Sarah Jessica Parker ha rivelato il suo amore di lunga data per un prodotto per la cura della pelle a prezzo molto accessibile.

Si tratta della crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme.

Julia Roberts usa una specifica crema contro la pelle secca: Weleda Skin Food.