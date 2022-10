I prodotti per la cura della pelle al carbone valgono l’aspettativa?

Le persone che hanno la pelle incline a soffrire di acne hanno probabilmente fin troppa familiarità con il carbone. In effetti, si tratta di un ingrediente molto utilizzato per la cura della pelle, soprattutto per alcuni tipi di pelle. Ma vale davvero l’hype? Cerchiamo di capirne di più.

Probabilmente ti è capitato di vedere il carbone come ingrediente in prodotti come detergenti, tonici e maschere per il viso. Avrai certamente notato che questi prodotti sono di colore nero, per suggerire il colore del carbone. Cerchiamo di capire se questo ingrediente vale davvero l’aspettativa, come apporta benefici alla pelle, il modo migliore per usarlo e tutti i potenziali effetti collaterali.

Cos’è il carbone?

Il carbone è una polvere ottenuta dalla combustione di qualcosa che contiene molto carbonio. Sostanze riscaldanti come legno, ossa carbonizzate, noccioli di olive, gusci di cocco e segatura diventano carbone attivo usato nella cura della pelle quando l’aria calda o alcuni acidi erodono il carbone. Questo lo rende molto efficace nell’assorbire le sostanze.

Quali sono i vantaggi del carbone attivo nella cura della pelle?

Poiché il carbone è efficace nell’assorbire le sostanze, agisce nell’assorbire l’olio in eccesso e altre sostanze che rimangono bloccate nei nostri pori durante il giorno.

Gli studi dimostrano che il carbone attivo può svolgere un ruolo nell’assorbimento degli inquinanti presenti sulla pelle, motivo per cui questo composto di carbonio è diventato così popolare nel settore della cura della pelle. Alcuni studi suggeriscono anche che, se usato localmente sulla pelle, il carbone può migliorare l’acne e ridurre al minimo l’aspetto dei pori.

Per ottenere i migliori risultati, è possibile utilizzare detergenti o saponi per il viso ricchi di carbone. Anche le maschere per il viso sono molto efficaci per purificare i pori e regolare l’eccesso di sebo. Ognuno di questi prodotti per la pelle funziona molto bene, ma indipendentemente dal tipo di prodotto che scegli, assicurati che includa ingredienti idratanti (come acido ialuronico o glicerina) per evitare di seccare eccessivamente la pelle.

Quali sono i potenziali effetti collaterali del sui uso nella cura della pelle

Poiché il carbone assorbe, c’è il rischio che possa assorbire troppo e causare secchezza. Questo può essere particolarmente vero per le persone con pelle sensibile e secca. Pertanto, è consigliabile utilizzare maschere per il viso al carbone circa una volta a settimana, per evitare irritazioni o desquamazione della pelle.