Maschera viso antistress: la ricetta per farla a casa

Per combattere i segni dovuti a stress e stanchezza è fondamentale inserire nella propria skincare routine ingredienti e nutrienti che le ridiano luce ed equilibrio, preparando così la pelle alla stagione estiva. Una maschera viso antistress da fare a casa è il modo più veloce ed economico per dare alla pelle una sferzata di energia e vitalità.

Con il cambio di stagione e una routine sempre più frenetica è spesso la pelle del viso a farne le spese. Il California Prune Board, grazie ai consigli della dott.ssa Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il Board in Italia, e della food blogger Teresa Balzano, ha ideato la Spring Beauty Mask: una maschera viso antistress homemade perfetta per migliorare l’aspetto della propria pelle in maniera del tutto naturale.

Maschera viso antistress da fare a casa

Grazie alla presenza di vitamina E e alle numerose proprietà antiossidanti, le prugne sono un alleato per combattere la comparsa di rughe e il senso di stanchezza. Utilizzate insieme allo yogurt, ideale per donare grande luminosità, e alla patata cruda, perfetta per contrastare le occhiaie, garantiscono una pulizia profonda della pelle. L’aggiunta di olio extravergine d’oliva e di alcune gocce di essenza di lavanda donerà la giusta idratazione e compattezza.

Ideale come impacco da tenere in posa su tutto il viso per 20 minuti, questa maschera viso antistress si adatta anche a essere utilizzata nello specifico nella zona del contorno occhi. Basterà riempire alcuni filtri da tè in cotone con il composto e tenere in posa sempre per 20 minuti.

La Spring Beauty Mask è perfetta per prendersi cura della propria pelle in maniera del tutto naturale e concedersi un momento di self care tutto personale.

“Danno anche un utile contributo alla protezione dei capelli stressati da sole e salsedine durante i mesi estivi. Questo, grazie alla presenza di vitamina B6, regolatrice della secrezione di sebo, e del rame, nutriente antiossidante che contribuisce a rendere più intenso e uniforme il colore dei capelli. Il rame favorisce la naturale pigmentazione di pelle e capelli e favorisce anche una nuance di abbronzatura senz’altro più gradevole

Sono inoltre un interessante ingrediente funzionale anche per beauty mask casalinghe”, spiega la dietista e nutrizionista Annamaria Acquaviva.

Ecco come fare la homemade beauty mask:

Ingredienti

● 1 patata grande

● 2 cucchiai di yogurt

● 1 cucchiaio di olio evo

● 3 Prugne della California

● 2 gocce di essenza di lavanda

● 1 cucchiaino di polvere di patate viola

Procedimento: Sbucciare e tagliare a pezzi la patata. Metterla in un mixer e aggiungere tutti gli altri ingredienti. Frullate il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Tempo di posa: Stendere la maschera sul viso in maniera omogenea e tenere in posa per 20 minuti.