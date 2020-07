Il nuovo mascara Legit Lashes di Huda Beauty sbanca in Europa. Come ha scritto l’imprenditrice via social, nelle ultime due settimane è stato il più comprato in Europa.

“Grazie mille amori miei per averlo reso il mascara più venduto da Sephora Europa nelle ultime 2 settimane!”, ha scritto la make up artist su Instagram.

Il nuovo mascara di Huda ha una formula che contiene cere e fibre aderenti. E’ un prodotto 2 in 1 a doppia estremità per ottenere un volume estremo, ciglia lunghe senza appesantire.

Il mascara ha due applicatori: uno dotato di fibre volumizzanti leggere per dare volume, uno incurvare e allungare.

I consigli di Huda Beauty per applicare il nuovo mascara.

Iniziare con il lato volume, mettendo il prodotto più volte fino ad ottenere il risultato desiderato.

Aggiungere diversi strati sul lato curl & length per un risultato spettacolare.

Applicare la formula curl & length sulle ciglia inferiori per un look naturale e completo.

Huda ricorda di usare il lato volume prima di sovrapporre la formula curl & length per ottenere ciglia perfette.

Altri mascara amati dalle celebrities.

Emilia Clarke apprezza particolarmente un mascara: si tratta di Clinique High Impact. “È un brand che uso da sempre, attento alla cura della pelle e alle esigenze di ogni donna”, ha detto la star britannica.

La truccatrice della popstar americana, Sir John, ha rivelato a Refinery29 di aver usato sulla sua cliente un mascara low cost per la leggendaria esibizione al Coachella nel 2018.

Il mascara in questione è L’Oreal Paris Lash Paradise, dotato di una formula arricchita con olio di ricino per rinforzare le ciglia.

All’ultima cerimonia degli Oscar il truccatore di Salma Hayek ha invece usato su di lei il Mascara Volume Effet Faux Cils.

