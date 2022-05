Hilary Duff adora questo olio per il corpo effetto glow

Hilary Duff è reduce dalla sua ultima copertina su Women’s Healt per cui ha posato nuda in tutta la sua bellezza. “Sono orgogliosa del mio corpo. Sono orgogliosa che mi abbia dato tre figli. Sono arrivata a un posto in cui sono in pace con i cambiamenti che il mio corpo ha subito”, ha detto l’attrice alla rivista americana. La star ci ha tenuto a sottolineare che le foto erano tutt’altro che acqua e sapone, bensì frutto di un make up creato ad arte: “Voglio che le persone sappiano che un truccatore era lì a illuminare tutto il mio corpo e qualcuno mi ha messo nella posizione più lusinghiera”, ha spiegato.

La truccatrice di Hilary Duff, Kelsey Deenihan Fisher, ha rivelato il prodotto esatto che ha usato per dare a Hilary quel luccichio e lucentezza alle sue foto: il GlowMotions Glow Oil di Sol de Janeiro in Rio Sunset, che ha mescolato con uno spray solare. L’olio è realizzato con ingredienti nutrienti come burro di cupuacu, acai e olio di cocco per idratare la pelle, ripristinarne l’elasticità, ammorbidirla e trattarla con potenti antiossidanti che mantengono la cute al top. Il prodotto sembra avere anche un odore paradisiaco, come un cupcake al cocco e al cioccolato.

Altri prodotti di bellezza amati da Hilary Duff.

L’attrice ha detto di usare uno shampoo bar del brand californiano Odacité, che può durare fino a 80 lavaggi. Il prodotto è stato creato da Valérie Gradury, che l’ha ideato dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno. Tra i prodotti che usa per curare i capelli c’è la Treatment Masque del brand Ouai. Si tratta della linea di Jen Atkin, considerata una delle parrucchieri più influenti al mondo. Duff adora anche il tonico Ole Henriksen che, oltre a detergere, aiuta a schiarire le macchie scure.