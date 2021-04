Hailey Bieber ha condiviso su Youtube alcuni suoi segreti di bellezza tra detergenti, oli e sieri per rimuovere il trucco e idratare la pelle prima di andare a letto.

Per quanto riguarda le labbra, la modella ha una sua arma segreta di riferimento per mantenerle sempre elastiche, ovvero Aquaphor advanced therapy.

“C’è qualcosa che legittimamente non posso fare prima di andare a letto ed è il balsamo per le labbra”, dice.

“Odio le labbra screpolate; odio quando si sentono secche; è davvero una delle cose più irritanti”.

La signora Bieber dice che il prodotto Aquaphor è il suo must have. “Penso che sia il miglior balsamo per le labbra”, specifica.

Hailey ama il fatto che sia ottimo non solo per le labbra ma anche per altre parti del corpo. “Se avessi delle parti secche e screpolate ovunque sulla mia pelle…Entrerei e metterei un po’ di Aquaphor in più su quelle aree”, dice.

L’amore di Hailey Bieber per questo prodotto non è una novità. Nel 2019, la modella ha detto a InStyle: “Giuro su Aquaphor. Lo uso ovunque, come un balsamo per le labbra e sulle sopracciglia”.

Ha anche aggiunto: “Se fossi bloccata da qualche parte e avessi bisogno di apparire presentabile struccata, ne metterei un po’ come illuminante e sulle mie labbra. È un buon prodotto multiuso”.

Anche Jessica Simpson è una fan del prodotto. “Ho molti prodotti che ritengo essenziali, ma ovviamente ci sono i miei preferiti”, ha detto la star.

L’artista ha spiegato che tra le sue creme must have c’è proprio Aquaphor Healing Ointment.

Jessica Simpson la ritiene “il mio sportello unico per tutta la mia famiglia durante tutto l’anno”.

“Aquaphor ha così tanti usi per tutto, dalle guarigione delle labbra screpolate alla pelle secca e alle lievi chiazze da eczema”, ha specificato.