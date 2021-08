Secondo la dottoressa Christine Choi Kim , dermatologa, la vitamina C è un nutriente essenziale per la crescita e la riparazione del tessuto cutaneo. “Promuove la produzione di collagene e può aiutare a combattere le linee sottili e a ottenere pelle più liscia. La vitamina C inibisce anche la produzione di melanina con conseguente riduzione dell’iperpigmentazione per una pelle dall’aspetto più luminoso”.

Questo siero viso al 5% di vitamina C include anche ialuronato di sodio, un umettante che idrata la pelle attirando fino a 1000 volte il suo peso in acqua sulla superficie della pelle. Grazie alla vitamina C e all’aggiunta di ialuronato di sodio, questo è un siero efficace che lascia la pelle luminosa, liscia e idratata.