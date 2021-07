Delle gocce con SPF che sembrano un siero e proteggono dal sole senza l’effetto appiccicoso e sbiancante delle creme solari. Puoi stare tranquillo, non siamo qui con l’intento di snocciolare l’ennesima lezione “indossa la crema solare ogni giorno” (ma per favore, fallo). Invece, ti stiamo per far conoscere un prodotto innovativo che renderà questa pratica facile, veloce e piacevole. Quindi, non vedrai l’ora di applicare il prodotto come ultimo passaggio nella tua routine mattutina per la cura della pelle.