Ladyblitz è sempre alla ricerca di prodotti innovativi per la cura della bellezza e uno degli ultimi must have che abbiamo scovato in rete è il gel per sopracciglia e capelli di OwOw, che è arrivato ad avere una lista d’attesa di 10mila persone.

Come funziona il gel per sopracciglia Owow.

Si dice che il Flyaway e il Brow Control Stick di Owow sia un alleato per domare le sopracciglia indisciplinate e anche per mettere in ordine i capelli arruffati. In pratica, avete presente quei ciuffetti che escono dalla capigliatura? Ecco, questo gel li mette ko al loro posto.

Se volete fare uno chignon e mantenere l’effetto a lungo, questo piccolo strumento è ciò che fa al caso vostro. Il prezzo è di 17,90 euro. Per il momento è ordinabile on line. Se lo provate, mandateci i vostri feedback, così d avere un riscontro.

Altri prodotti per uno sguardo magnetico.

L’attrice Blake Lively ha un suo segreto per avere ciglia a prova di red carpet e la cosa bella è che il prodotto che usa è alla portata di tutti.

L’attrice americana è una fan di lunga data del mascara L’Oréal Voluminous Lash Paradise, un prodotto amato anche dal make up artist di Beyoncé.

C’è un mascara che Emilia Clarke apprezza particolarmente: si tratta di Clinique High Impact.

Ashley Graham ha i suoi prodotti low cost di fiducia e tra questi c’è il mascara della Revlon So Fierce.

Diorshow Iconic High Definition Lash Curler è uno dei prodotti preferiti dalla Duchessa del Sussex Meghan Markle.

Segnaliamo anche l’ultimo mascara di Charlotte Tilbury, ovvero Pillow Talk Push Up Lashes.

La modella Hailey Bieber usa il mascara e il gel per sopracciglia Strength & Length di Bare Minerals, brand di cui lei stessa è testimonial.

L’attrice americana Hilary Duff ha detto di essere ossessionata invece da quello di Thrive Causemetics.