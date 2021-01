Un eyeliner in gel semplicissimo da stendere e che non sbava per tutto il giorno. Oltre al lucidalabbra e forse un mascara blu trovato nel Cioè, l’eyeliner nero è stato probabilmente uno dei primi prodotti per il trucco con cui ho avuto a che fare. Certo, la strada per riuscire a metterlo in modo corretto è stata lunga, e lo dimostra anche la foto di fine anno di quarto liceo.

Ormai ho sperimentato almeno altri 300 modi migliori per metterlo (grazie a dio), ma ora esistono prodotti molto più semplici da stendere. E, soprattutto, ti garantiscono una linea pulita e durevole. è

Se ti piace il tuo eyeliner come bevi il tuo caffè -ovvero nero e deciso- dovresti prendere in considerazione l’eyeliner in gel Superliner Gel Intenza di l’Oreal Paris, che ora in sconto a più di metà prezzo.

La sua texture in Gel e il tratto spesso assicurano un risultato ottimale e semplice da stendere. Certo, potresti aver finalmente padroneggiato l’occhio di gatto perfetto dopo aver visto innumerevoli tutorial su YouTube e aver fatto pratica con una mano tremante. Ma umidità, pioggia e sudore ti fanno andare incontro a una serie di lotte nuove tutti i giorni. Ma io ormai uso questo eyeliner in gel waterproof da anni e posso assicurarti che nessun acquazzone è in grado di sciogliere quella linea nera.

Considerando il fatto che ora lo trovi in sconto a 7,50 EURO invece che più di 15 EURO, può essere una buona opzione dargli una chance.

CORTESIA L’OREAL PARIS

Ma se non credi a me, basta che dai una occhiata alle migliaia di recensioni di chi lo usa già da tempo.

Leggi anche: Questo mascara è meglio delle ciglia finte, e ora ne sono innamorate anche mia mamma e mia sorella

Una cliente scrive: “Volevo provare questo chiacchieratissimo eyeliner in gel, molto recensito e conosciuto sul web. L’impressione è assolutamente positiva, il nero è intenso e il prodotto si asciuga in fretta lasciando un effetto opaco e non “unto”. Si tratta di un prodotto waterproof che dura davvero tutto il giorno, ma si rimuove abbastanza facilmente con uno struccante bifasico. Lo sguardo è molto profondo e l’occhio è incorniciato e sensuale”.

Un’altra ragazza dice: “Non esiste prodotto migliore come eyeliner! Il pennellino in dotazione permette di tracciare una linea perfetta e precisa (possiede una propria protezione in plastica affinché non si rovini). Il nero convince ed il segno non sbiadisce resistendo tutto il giorno”.

E’ nato il CANALE TELEGRAM DEGLI SCONTI DI BELLEZZA: risparmia fino all’80% sui tuoi acquisti.

Categoria: bellezza, make-up, skincare e benessere.

Nel canale Telegram troverai: OFFERTE LAMPO selezionate, ERRORI di prezzo, Codici SCONTO, Aggiornamenti LIVE IN TEMPO REALE.

Cerchiamo e scoviamo i migliori prodotti di bellezza in sconto. Spesso sui siti (Amazon, Sephora, Douglas e molti altri) appaiono prezzi strepitosi disponibili solo per pochi giorni o addirittura ore.

Il CANALE TELEGRAM SCONTI BEAUTY ADVICE ti aiuterà a trovarli e ad approfittare degli sconti. Unisci nella prima community dedicata agli sconti dei prodotti beauty!