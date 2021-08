Ingredienti ad alta potenza come questi, dovrebbero essere sufficienti per convincerti a provare questo prodotto. Ma se non è così, dai un’occhiata ad alcune delle recensioni che appaiono sul sito di Sephora.

Una cliente scrive: “MAI PIÙ SENZA! ricompro questo prodotto da quando l’ho scoperto… è fantastico. Grana della pelle affinata, si vede quando lo utilizzo! Ottimo!”.

Un altro acquirente dice: “MI PIACE UN SACCO. Uso questo prodotto da 2 mesi e mi trovo benissimo. Pori dilatati diminuiti e macchie della pelle schiarite. Lo uso tutte le sere dopo essermi struccata e prima di applicare siero sempre della stessa marca e crema fa notte”.