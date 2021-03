C’è un siero viso L’Oréal alla portata di tutti che ha tra le sue fan anche l’attrice Elle Fanning.

Parliamo del siero L’Oréal Revitalift Derm Intensives 1.5 percent Pure Hyaluronic Acid Face Serum.

In Italia potete optare per l’opzione Revitalift Filler Anti -Falten Serum, in vendita su Zalando al prezzo di 18,99 euro.

Il prodotto all’acido ialuronico ha un effetto rimpolpante e lisciante, grazie al suo contenuto di acido ialuronico.

E’ ideale per tutti i tipi di pelle, sia mature che giovani. Vanno applicate 2 o 3 gocce sul volto mattina e sera dopo aver deterso la pelle.

La stessa Elle Fanning è una delle portavoci di L’Oréal ed è stata la sua truccatrice, Erin Ayanian Monroe, a utilizzare su di lei il siero insieme ad altri prodotti di bellezza.

Secondo quanto riportato dal sito Shape, il siero si classifica come il secondo più venduto di Amazon Usa (se ne vende un flacone ogni minuto).

Altri sieri di bellezza da provare.

La politica americana Alexandria Ocasio-Cortez ha rivelato di usare questo viso alla vitamina C Cerave Vit C.

“Ne ho provato uno più elaborato prima, ma è diventato arancione troppo velocemente. Uso anche la crema solare colorata Cerave o il super siero iliabeauty con un po’ di cipria”, ha aggiunto.

Kourtney Kardashian ha tessuto le lodi del siero all’acido ialuronico della dottoressa Barbara Sturm, dicendo che è: “uno dei miei prodotti preferiti. Lo uso giorno e notte”.

Uno dei sieri usati su Scarlett Johansson sul red carpet era The Inkey List’s Hyaluronic Acid Serum, come rivelato dal suo makeup artist Frankie Boyd.

L’attrice di “Emily in Paris”, Lily Collins, ha un suo siero di riferimento, ovvero Lancôme Advanced Génifique, prodotto di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche Penélope Cruz.

Tra gli alleati di bellezza che Blake Lively tiene nel suo beauty c’è anche l’acqua di bellezza Caudalie, che distende i tratti, restringe i pori, fissa il trucco e garantisce una luminosità immediata.