Finalmente la stagione calda è arrivata. Se ami la frutta estiva proprio come me, anche tu sarai felice di poter scegliere al banco del supermercato tra albicocche, ciliegie, fragole, cocomero, pesche e chi più ne ha più ne metta, perfetti anche se sei a dieta.

La frutta estiva, in fondo, è la più colorata dell’anno e porta il buon umore. Non solo: è un vero toccasana per la nostra salute e se siamo a dieta.

Ogni frutto estivo, infatti, ha peculiari proprietà che fanno bene ad aspetti specifici della salute. Per esempio, il cocomero è perfetto se sei a dieta e vuoi sgonfiarti.

Tutta la frutta estiva è però ricca di antiossidanti, sostanze in grado di combattere i radicali liberi e contrastare l’invecchiamento precoce.

Vediamo le maggiori proprietà della frutta estiva più comune.

CILIEGIE: (50 calorie per 100 grammi). Sono ricche di flavonoidi ed antociani costituiscono una vera e propria barriera contro l’invecchiamento cellulare. Favoriscono il sonno promuovendo la produzione di melatonina ed aumentano la produzione di insulina, regolando la glicemia.

ANGURIA (16 calorie per 100 grammil), combatte la cellulite. Perfetta da mangiare se sei a dieta. Disseta e disintossica: grazie al potassio è un diuretico naturale. Regola la pressione del sangue e riduce il rischio di infarto e tumori grazie all’alto contenuto di licopene.

ALBICOCCHE (48 calorie per 100 grammi): fanno bene soprattutto ad occhi e pelle. Il betacarotene, contenuto nella polpa, stimola la produzione di vitamina A che è utile per la salute dei nostri occhi e della nostra pelle. Ricco di antiossidanti e fibre, aiuta la regolarità intestinale e aumenta le difese immunitarie.

MIRTILLI (57 calorie per 100 grammi), utili per gli occhi. Sono ricchi di fibre, vitamine ed antiossidanti. Gli antociani, oltre a combattere i radicali liberi, aiutano a regolare la pressione arteriosa e a proteggere l’apparato cardiocircolatorio. Sono ottimi per combattere le infezioni urinarie e i danni agli occhi.

FRAGOLE (32 calorie per 100 grammi), utili per i denti. Sono ricche di vitamina C, alleata del sistema immunitario e promotrice della rigenerazione della pelle. Contengono acido folico, indispensabile per la memoria, e xilitolo, utile contro la placca dentale. Inoltre favoriscono la digestione.

FICHI (74 calorie per 100 grammi), utili per le ossa e lo stomaco. Sono ricchi di calcio, potassio, magnesio e ferro. Hanno proprietà caustiche, lassative, disinfettanti e antinfiammatorie.

PERE (40 calorie per 100 grammi), sono ipoallergeniche e tonificanti. Diuretiche, sono ricche di fibre e calcio e potassio, sono ipoallergeniche. Proteggono da ictus e infarto e sono ricche di vitamine.

PESCHE (40 calorie per 100 grammi), utili per stimolare il metabolismo. Sono prive di grassi e ricche di fibre e acqua. Contengono potassio, vitamina C e betacarotene e sono uno scudo contro la diffusa sindrome metabolica.

Foto in evidenza by Stephanie Studer on Unsplash