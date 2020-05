Mangia bene, sembrerai più giovane! Aggiungi questi sette alimenti alla tua dieta. Ricchi di sostanze nutritive anti-età, miglioreranno la salute della tua pelle.

Melograno, il migliore per una pelle morbida

Questo frutto è ricco di vitamina C, che aiuta a proteggere la tua pelle dalle rughe causate dai danni del sole. Inoltre, afferma Debra Jaliman, MD, assistente professore di dermatologia alla School of Medicine di New York City, il succo di semi di melograno contiene sia acido ellagico che punicalagina.

Il primo è un composto polifenolico che combatte i danni dei radicali liberi. Il secondo è un supernutriente che può aumentare la capacità del corpo di preservare il collagene.

Dose ideale di questo alimento anti-invecchiamento: una tazza di semi di melograno fresco ogni settimana, suggerisce Jackie Newgent, RD , nutrizionista con sede a New York City.

Mirtilli, i migliori contro la comparsa delle rughe

I mirtilli contengono più antiossidanti di quasi tutti gli altri alimenti. Cosa vuol dire? Che possono fornire alla tua pelle una maxi protezione contro i radicali liberi che derivano dall’esposizione solare, dallo stress emotivo e persino dall’eccesso di esercizio fisico (in particolare la corsa).

Allo stesso modo, la buccia viola scuro e i semi dell’uva sono carichi di polifenoli che aiutano a mantenere la mente giovane. Questi potenti composti aiutano le arterie a rimanere flessibili, migliorando il flusso di sangue al cervello .

Dose ideale di questo alimento anti-invecchiamento da inserire nella dieta: una mezza tazza di frutta dai colori violacei ogni giorno aiuterà a prevenire i danni cellulari che portano a perdita di compattezza e a rughe.

Cavoli, spinaci, bietole: i migliori per l’elasticità della pelle

Queste verdure a foglia verde contengono fitonutrienti e composti antiossidanti, che aiutano a proteggerti dai danni causati dal sole.

Gli spinaci sono carichi di beta-carotene e luteina, due nutrienti che, secondo uno studio, risultano efficaci a migliorare l’elasticità della pelle.

Dose ideale di questo cibo anti-invecchiamento da inserire nella dieta: come suggerisce Newgent, ogni settimana potresti inserire tre porzioni di verdure a foglie verdi.

Pesci di acqua dolce, i migliori per ridurre i rossori

Sardine, salmone e sgombro contengono acidi grassi omega-3, che rafforzano le membrane cellulari dela pelle, contribuendo a trattenere l’idratazione.

Il consumo di due porzioni di pesce a settimana può ridurre le infiammazioni croniche della pelle, come l’eczema e la psoriasi.

In più, questi alimenti anti-invecchiamento rappresentano una delle fonti più magre di proteine, perfetti da inserire nella dieta.

Secondo uno studio, inserire i pesci di acqua dolce nella tua dieta può aiutarti a mantenere pelle, cervello e sistema vascolare giovani.

Dose ideale di questo alimento anti-invecchiamento: non più di due o tre porzioni a settimana.

Té verde, il migliore contro le macchie scure

Questo particolare tè, afferma il dott. Jaliman, contiene catechine (uno dei composti più efficaci per prevenire i danni del sole come l’iperpigmentazione) e polifenoli (antiossidanti che combattono i danni dei radicali liberi e possono invertire gli effetti dell’invecchiamento).

Dose ideale di questo alimento anti-invecchiamento: almeno una tazza al giorno, comincerai a vedere i risultati in meno di un mese.

Pomodori e anguria, i migliori per una pelle di rugiada

I pomodori sono un’ottima fonte di licopene, un potente antiossidante legato alla salute del cuore, delle ossa e altro ancora.

Sia i pomodori che l’anguria sono ricchi di vitamina C, licopene e potassio. Un aiuto per regolare l’equilibrio di acqua e delle sostanze nutritive nelle cellule.

Non solo, il licopene ha dimostrato di aiutare a ridurre i livelli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi nel sangue.

Dose ideale di questo alimento anti-invecchiamento: almeno una o due porzioni di ciascuno, a settimana.

Olio extravergine di oliva, il migliore per una pelle luminosa

I “grassi buoni” presenti nell’olio extravergine di oliva sono molto utili. Contengono omega-3 salutari per il cuore in quanto migliorano la circolazione e lasciano la pelle luminosa ed elastica.

I polifenoli forniscono un potere antiossidante e antinfiammatorio che può aiutare a prevenire malattie legate all’invecchiamento, come il morbo di Alzheimer.

Dose ideale di questo alimento anti-invecchiamento da inserire nella dieta: un cucchiaio al giorno, dice Newgent.