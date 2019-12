Le creme antirughe alla vitamina A, presente come retinolo o retinil palmitato, hanno un’azione biologica riconosciuta e non mancano le prove cliniche della loro efficacia: rendono la pelle davvero più liscia e attenuano i segni del tempo. I retinoidi possono agire contro alcuni disturbi della pelle, come psoriasi, ipercheratosi, acne, rughe e fotoinvecchiamento. Applicati per via topica possono bloccare la degradazione del collagene del derma e migliorare lo stato della pelle, lasciandola più morbida.

Attenzione però a possibili irritazioni, che cambiano da soggetto a soggetto. Le molecole “rigeneranti”, come l’acido glicolico o il retinolo, reagiscono con la luce del sole provocando irritazioni cutanee. Aggiungerle alla formulazione di un prodotto da usare di notte permette di aggirare questo problema. Per contro, le creme da giorno per il viso dovrebbero sempre avere un fattore di protezione solare che, ovviamente, di notte non serve.

Vediamo degli esempi di creme antirughe al retinolo nello specifico. Filorga propone NCEF-INTENSIVE, un siero multi-correttore supremo. Una formula a base di NCEF, complesso rivitalizzante unico messo a punto dai Laboratoires FILORGA composto da 50 ingredienti, in una concentrazione comparabile equivalente a quella di un trattamento anti-età praticato in studio.

Collistar propone una crema rigenerante antirughe giorno, che rigenera la pelle in profondità e assicura un intensivo effetto antirughe grazie a un rivoluzionario mix di attivi (Su Amazon è anche in super sconto!). Alga dell’Antartide e retinolo per incrementare la sintesi di collagene, elastina e fibronectina per assicurare un’ azione rigenerante e antinvecchiamento potenziata più efficace.

C’è poi la crema al retinolo Poppy Austin. Derivata dalla vitamina A, amante della tua pelle, è miscelata delicatamente per promuovere una pelle più sana e dall’aspetto più giovane. Nutre la pelle con una dose ottimale di nutrienti, stimolando la produzione di collagene e di rinnovamento cellulare.

Kleem Organics Advanced Retinol Moisturized riduce visibilmente linee d’espressione, rughe, macchie senili e altri segni dell’età. Piena di antiossidanti naturali per rivitalizzare la carnagione, lasciando la pelle levigata con tono e consistenza perfetta.