Prime rughe e linee sottili sono molto comuni sotto gli occhi. Tuttavia, non c’è da preoccuparsi, i segni del tempo sono normalissimi. Una buona crema occhi, però, riuscirà ad alleviare i tuoi timori nel caso in cui questi primi segni ti mettano a disagio.

Sebbene ci siano in commercio molti prodotti tra cui scegliere, una crema occhi antietà in particolare è diventata un punto fermo di molte routine di bellezza. La crema occhi all’olio di semi di kiwi di Antipodes è così amata, che viene venduto un flacone ogni 60 secondi.

Applicata intorno agli occhi, questa crema dalla formula leggera offre una sensazione di freschezza e agisce immediatamente sul rassodamento delle linee sottili legate all’età. Inoltre, aiuta a schiarire le occhiaie e idrata il contorno occhi. Tutti gli ingredienti presenti nella crema derivano da fonti sostenibili, secondo Antipodes, e sono all’altezza degli standard di bellezza pulita di cui il marchio è orgoglioso.

L’ingrediente principale, il kiwi coltivato in Nuova Zelanda, è estremamente ricco di vitamine C, E e omega 3. Queste proprietà benefiche consentono alla crema di levigare efficacemente le rughe e ridurre il rossore, tenendo a bada i radicali liberi. L’olio di kiwi è abbinato all’uva vinanza, ricca di antiossidanti. Questo mix è una potente arma contro gli agenti esterni e l’invecchiamento cutaneo.

Il marchio Antipodes è noto per essere uno dei preferiti di celebrità come Cara Delevingne e Sam Smith, quindi sai per certo che è davvero un ottimo marchio di bellezza. Ma oltre ad avere l’approvazione delle celebrità, questa crema occhi ha anche numerose recensioni positive su Amazon.

“Ho provato così tante creme per gli occhi e, dopo aver provato questo, ho smesso di cercare”, ha scritto un recensore su Amazon USA. “Questo è il mio terzo riacquisto del prodotto. Quando sta per finire devo prenderne un’altra, così non rimarrò senza. Ho la pelle sensibile e alcune altre creme mi fanno lacrimare gli occhi o mi danno una sensazione di bruciore. Questa crema idrata e rinnova il mio delicato contorno occhi”.