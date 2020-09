Se la tua crema antirughe rassodante sta per finire, non c’è momento migliore di adesso per fare rifornimento. Girando per il web, infatti, abbiamo scovato la crema antirughe rassodante di Clarins ad un costo davvero super, che non dovresti farti sfuggire.

Formulata con SPF 15, questa crema antirughe e idratante giorno presenta un mix unico di ingredienti particolarmente efficaci per la pelle matura.

Combina sei prodotti botanici biologici per sollevare, rassodare e levigare la pelle, per un aspetto più giovane nel tempo.

L’estratto di Kangaroo Paw e il mitracarpus prevengono linee e rughe sottili, mentre il seme di acerola migliora l’opacità della pelle e minimizza le macchie scure.

Infine, il burro di karité aggiunge idratazione e proprietà anti inquinamento, assicurando che la pelle sia protetta dagli agenti atmosferici quotidiani.

CORRELATO: Chi l’ha comprata, sostiene che questa crema notte antirughe funzioni davvero.

Si tratta di un prodotto di punta del marchio Clarins. Non è un caso se questa crema antirughe rassodante giorno abbia decine e decine di recensioni positive.

Il fatto che potrai averla ora ad un prezzo super, ci fa credere che le scorte limitate andranno esaurite rapidamente.

Molti acquirenti hanno affermato che, ormai da molti anni, si è guadagnata un posto legittimo nella propria routine di cura della pelle.

“Un ottimo prodotto per la mia pelle: la profumazione è delicata, la mia pelle lo assorbe bene ed appare più bella, senza untuosità. Io ne sono molto soddisfatta” ha scritto un recensore.

“È ottima. Profumazione gradevole. La comprerò ancora. A differenza di altre marche non mi provoca allergie agli occhi e dura molto” scrive un altro.

Generalmente, questa crema antirughe è in vendita a più di 80 euro ma ora è in offerta a soli 60 euro. Davvero una occasione da no farti sfuggire, ma sbrigati perché siamo certo che le scorte si esauriranno presto.

CORTESIA CLARINS.