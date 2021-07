Nonostante sia vista come una “maschera”, una miriade di clienti ritengono che la Dream Mask sia più una crema notte anti età. Gli ingredienti sfruttano tutti i benefici della combinazione di squalano e vitamina C (pensatela come una versione notturna potenziata di un siero alla vitamina C). Questi due ingredienti sono mixati all’estratto idratante di fico d’India e l’estratto di frutta maqui, che il marchio afferma essere il “frutto più antiossidante al mondo”. Nella formula è presente anche l’estratto di di acai, l’estratto di goji e l’estratto di foglie di moringa, così come il pantenolo e la vitamina E.

Tantissime persone dicono che l’uso della maschera è ottimo per combattere la secchezza causata dal retinolo, aiutando a calmare l’irritazione e lasciando la pelle luminosa e morbida.

