Questa crema mani non solo è tra le più vendute del momento, ma è anche molto apprezzata dalle infermiere e da chi per lavoro deve lavarsi le mani spessissimo.

Le mani secche e screpolate sono sono un fastidio molto comune durante i mesi freddi. Ora però, tra guanti e lavaggi frequenti necessari per rispettare le linee guida del Ministero della Salute, la nostra pelle è più secca che mai.

Fortunatamente, individuare la crema mani giusta può aiutarci a tenere sotto controlla il problema.

Tra le creme mani più vendute del momento, c’è senza dubbio la crema mani al burro di karitè dell’Occitane.

Questa crema mani è un prodotto di punta per l’Occitane ed è così popolare e amato che una confezione viene acquistata ogni 2 secondi dai clienti di tutto il mondo.

Una crema mani molto apprezzata anche dagli infermieri e da chi ha necessità di lavare spesso le mani per lavoro.

Jenelle Johnson, infermiera direttrice del Brigham and Women’s Hospital di Boston, ha rivelato a InStyle che questa crema mani è tra i suoi prodotti preferiti e anche tra i suoi colleghi.

Formulata con burro di karité bio al 20%, questa lozione ha una consistenza ricca e balsamica che agisce non solo per idratare la pelle, ma anche per proteggerla da danni futuri. E nonostante usi ingredienti ultra-idratanti come olio di mandorle, miele, vitamina E e olio di cocco, Johnson afferma che la formula è ad asciugatura rapida e non grassa.

L’infermiera spiega:

“Mi lavo e igienizzo le mani dalle 40 alle 50 volte al giorno in media. Molti infermieri o dottori nella mia unità possono arrivare a lavarsi le mani fino a 100 volte al giorno”. “Questa è la crema che ho sempre utilizzato e che raccomando sempre al mio staff”.

In effetti, anche su Amazon questa crema mani ha quasi il 90% delle recensioni positive. I molti concordano che sia un toccasana per la pelle irritata e screpolata. Un cliente ha scritto:

“La migliore crema mani che ci sia sul mercato. Rende la pelle morbidissima e ha un buonissimo profumo delicato e non invasivo. Ha una texture ricca e cremosa ma non unge e si asciuga subito. Ne ho provate diverse, ma questa è a mio avviso la migliore”.

