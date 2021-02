Una crema idratante viso che, secondo chi la usa, trasforma la pelle secca in pochissimi giorni e non è affatto costosa. Potresti essere incline a credere che i risultati più eclatanti derivino da costosi prodotti per la cura della pelle. In realtà, opzioni convenienti possono essere altrettanto efficaci, se non di più. E c’è un marchio francese apprezzato per per l’efficacia e la delicatezza dei suoi prodotti che ha realizzato una crema idratante viso perfetta. Una formula in cui è presente il complesso brevettato cohederm grazie a cui la crema idratante viso idrata intensamente la pelle.

Il successo arriva -ovviamente- da Avène, che eccelle nella cura delle pelle in modo delicato e che produce risultati sbalorditivi nonostante i costi tutto sommato contenuti.

CORTESIA AVENE

Gli acquirenti sono entusiasti dell’azione idratante della crema Hydrance Riche. Anche quelli che hanno la pelle più sensibile e difficile sostengono di aver avuto immediatamente benefici dall’utilizzo di questa crema idratante viso.

Leggi anche: Questo siero viso all’acido ialuronico idrata e illumina la pelle in poco tempo e costa meno di 9 euro

La sua consistenza cremosa e nutriente disseta la pelle dalla prima applicazione donandole morbidezza, elasticità e luminosità per tutta la giornata.

Efficace già dai primi utilizzi

Questa crema idratante è talmente efficace che su Amazon ha centinaia di recensioni a 5 stelle. Un cliente scrive: “Avene è sempre una garanzia. Ho acquistato questa crema perché in inverno la mia pelle diventa molto secca e sensibile, si irrita facilmente. Ora non ho più questi problemi, la uso anche come base per il trucco di tutti i giorni. La migliore mai provata”.

Questa crema idratante viso è efficace già in pochissimi giorni, almeno secondo il parere di un acquirente che scrive: “Devo proprio fare una recensione positiva per questa crema, dopo averne provate tante. Ho la pelle mista ed era disidrata dai trattamenti, ho unito questa crema ad un siero alla vitamina c ed in una settimana i risultati sono già molto soddisfacenti”.

Considerando che ora puoi trovarla in offerta a circa 15 euro (invece di 21 euro) e arriverà in un giorno direttamente a casa tua, vale la pena provarla.