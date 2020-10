Uno, due o tre spruzzi al giorno. Se la tua routine di bellezza non include qualche tipo di crema idratante spray, ti stai davvero perdendo qualcosa. E non solo perché è in grado di darti una sensazione di freschezza immediata anche a metà mattina o metà pomeriggio. Ma anche per tutti i benefici che una crema idratante spray può avere sulla tua pelle.

Puoi ottenere una pelle idratata e più fresca con un solo passaggio, soprattutto se stai utilizzando la particolare crema idratante spray di Sukin, brand di bellezza e skincare più gettonato del momento.

Il suo spray per il viso più venduto è così efficace che un flacone viene venduto ogni 40 secondi. E gli acquirenti di Amazon sono totalmente addicted, grazie anche al fatto che si tratta di un prodotto multiuso.

Prima di tutto, Hydrating Toner Mist di Sukin è un, beh, un tonico per il viso. È ricco di ingredienti per la cura della pelle come la camomilla e l’acqua di rose. Queste sostanze leniscono, rimpolpano, purificano e rinfrescano la pelle stanca e spenta. Inoltre, non contiene nessuna sostanza chimica aggressiva come alcol e parabeni. Già deciso di acquistarlo?

CORRELATO: La crema antirughe rassodante di Clarins tra le più amate ha ora un costo super

Pelle “rinfrescata”, “idratata” e “ringiovanita” sono alcuni degli aggettivi usati dagli acquirenti di questa crema idratante per le recensioni. Questo toner spray è anche stimolante in quanto risveglia la tua pelle e i tuoi sensi, grazie alla camomilla calmante e alla rosa delicata.

Ma c’è molto di più di quanto sembri, poiché decine di acquirenti lo hanno effettivamente incoronato il loro “santo graal” tra gli spray per il trucco.

“Non lo uso solo per il toner, ma anche come una sorta di spray fissante”, ha scritto un acquirente di Amazon USA. “Odio assolutamente i normali spray fissanti e, dopo aver applicato la cipria, alcuni spruzzi di questo prodotto eliminano l’effetto polvere e donano alla pelle una particolare luminosità. Non unge affatto”.

Sia che tu stia cercando qualcosa per lenire la pelle o semplicemente un efficace idratante e stimolante, questo spray firmato Sukin dovrebbe far parte della tua routine di bellezza.

CORTESIA SUKIN