Una crema idratante che riduce i rossori, rosacea e anche acne in poco tempo. Da quando ho memoria combatto con rossori ostinati e acne. Quando ero più giovane ricordo che mi approcciavo al problema in modo aggressivo, applicando sulla pelle di tutto e di più senza pietà. Da allora è passato molto tempo e, con gli anni, ho capito che un approccio delicato è il migliore. E, come concordano gli acquirenti della crema idratante Recovery Cream di Avene, la tattica è di gran lunga la più efficace contro acne, rosacea, dermatite e anche rughe.

Questa crema idratante ha una valutazione di 4.9 sul sito americano del marchio francese. Gli acquirenti confermano che non importa quale sia il problema di cui sono afflitti, questa crema lenisce in pochi giorni, se non ore.

Anche su Amazon, dove è possibile acquistare la crema idratante, gli acquirenti sono entusiasti di questo prodotto. Un utente scrive: “Ormai la utilizzo da anni. L’acqua termale è un’ottima alleata per le pelli sensibili e intolleranti. Rispetta quanto riportato sulla confezione: cremosa, ricca, idratante e si assorbe bene. Cosa importantissima: è inodore e non contiene agenti aggressivi per la pelle”.

CORTESIA AVENE

Sul sito di Avene USA, alcuni recensori scrivono che, mentre la propria pelle spesso è troppo delicata per le creme antietà al retinolo, la formula delicata di questa crema idratante ammorbidisce le rughe in poco tempo.

Altri sostengono che questo prodotto ha migliorato tantissimo i rossori e l’acne.

I risultati stupefacenti provengono dalla formula che include squalano, glicerina e parcerina, che The Derm Review spiega essere un ingrediente brevettato che calma irritazioni e arrossamenti.

Molti acquirenti dicono che questa crema idratante funziona anche contro gli sfoghi dovuti all’uso di mascherine.

Chi la usa per la prima volta, sostiene di non poterne più fare a meno. Dopotutto, Avene è un marchio approvato anche dai dermatologi. Non è un caso se molti acquirenti scrivono di aver acquistato questo prodotto sotto consiglio del proprio medico.

Considerando che è possibile prenderla per soli 16 euro, vale sicuramente una prova.