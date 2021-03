Se siete alla ricerca di un valido prodotto contro rughe e occhiaie abbiamo un ottimo suggerimento per voi.

Oltre all’idratazione, ad una alimentazione sana e al riposo, esistono creme e sieri che aiutano a rassodare la pelle del viso e ottenere un contorno occhi sano e luminoso.

Noi abbiamo provato la Creamy Eye Treatment con avocado della Kiehl’s, una crema dalla texture ricca e cremosa, per un’idratazione a lunga durata.

La sua formula è a base di vitamina A, olio di avocado e acidi grassi, donando luminosità ed elasticità alla fragile zona perioculare.

Questo alleato di bellezza protegge anche la zona del contorno occhi dalla sovra-esposizione agli schermi digitali causata dall’utilizzo quotidiano di dispositivi tecnologici.

Il prodotto non è low cost: 31 euro per quello da 14 grammi, 48 euro per quello da 28 grammi.

Altre creme per idratare il contorno occhi e le occhiaie.

Quando si parla di prodotti per il viso, The Ordinary è diventata ormai una certezza e, con più di 350 recensioni, questo siero contorno occhi e occhiaie è tra i bestseller anche di Amazon Italia.

Filorga Time Filler Eyes è un’altra alternativa. Utilizzandolo giorno dopo giorno, le rughe sono levigate, le palpebre sono visibilmente liftate, le occhiaie si attenuano, le ciglia appaiono più folte.

Magic Eye Rescue è un altro valido alleato di bellezza, firmato dalla celebre make up artist Charlotte Tilbury.

Il prodotto è pensato per attenuare le occhiaie con una formula che contiene un complesso botanico per il contorno occhi.

Poi un estratto di cellule staminali di dafne e le vitamine A, C ed E per rivitalizzare e trattenere l’idratazione della pelle, donando un aspetto radioso alla carnagione.

Se volete dare un tocco dorato al vostro sguardo, via libera a Banana Bright Eye Crème, una crema anti occhiaie, illuminante e ricca di vitamina C, che agisce sui segni dell’età per ridurre le occhiaie. Foto di Kelsey Vere da Pixabay.