Le rughe sono quanto di più comune per donne e uomini dopo una certa età.

I segni del tempo non possono essere cancellati, fanno parte del naturale percorso di vita.

Una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, così come un adeguato riposo notturno, sono fondamentali per tenere a bada le linee sottili sul viso.

Ci sono però dei prodotti che possono aiutare a far apparire la pelle più compatta.

Alcune creme hanno un effetto più duraturo nel tempo, altre istantaneo, ma di breve durata.

Abbiamo individuato delle micro-creme che distendono la pelle rapidamente, contrastando la perdita di elasticità localizzata.

Il prodotto in questione è Instantly Ageless, crema monoporzione che presenta una formula dalla texture leggera.

Contiene argirelina, peptide amminico, non tossico, responsabile dell’attività distensiva della pelle.

Ha anche un complesso idratante a base di minerali che uniforma il tono cutaneo.

Le rughe risulteranno visibilmente ridotte, così come le occhiaie e le borse sotto gli occhi appariranno attenuate e i pori minimizzati.

Come applicare le micro creme sul viso.

Bisogna picchiettare delicatamente un po’ di crema sulle zone interessate.

Per un risultato ottimale, lasciare la cute inumidita dalla crema e non muovere i muscoli del viso per 2-3 minuti mentre il prodotto si assorbe.

Altri prodotti di bellezza per contrastare le rughe.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama.

Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel. Su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

A rivelare questo segreto di bellezza della Duchessa di Cambridge sarebbe stato il truccatore dell’ex first lady alla Casa Bianca Carl Ray.

Ray ha spiegato che “Michelle Obama ha usato regolarmente questo gel organico su raccomandazione di Kate Middleton”.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.

