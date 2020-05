Una crema notte antirughe che, chi l’ha comprata, sostiene che rassodi la pelle e che funzioni davvero. “Sto usando la crema da circa una settimana ma vedo già dei miglioramenti”.

Se stai cercando una crema notte antirughe che funzioni e che non costi centinaia di euro, sei nel posto giusto.

Con la fine del lockdown, riuscire a prendere un appuntamento dalla nostra visagista di fiducia sembra essere un impresa. A me, per esempio, ha dato appuntamento a fine giugno.

In queste condizioni, potresti essere alla ricerca di un prodotto che tamponi la situazione senza doverci spendere troppo.

Ebbene, chi ha comprato la crema notte antirughe Liftactiv di Vichy sostiene che questo prodotto funziona davvero.

Decine di acquirenti affermano che questa crema notte antirughe è una buona opzione per contrastare l’effetto anti-age.

Questa crema notte ad azione rapida si avvale della tecnologia Derm Source: è un trattamento anti rughe rassodante integrale. La sua formula combina l’efficacia del Ramnosio, attivo anti-età altamente dosato al 5%, che aiuta a stimolare l’attività del derm source, e dell’hepes, per un’azione correttiva ottimale dei segni dell’età.

Applicandola tutte le sere, la pelle sarà visibilmente più soda e dall’effetto lifting.

Moltissimi clienti affermano di notare una notevole differenza con l’uso del prodotto.

Non è un caso se su Amazon questa crema vanta quasi il 90% delle recensioni, super positive.

“Premetto che ho lievi rughe di espressione e Sto usando la crema da circa una settimana ma vedo già dei miglioramenti. La pelle è più morbida e le rughe un po’ ridotte. Consigliata”.

“Uso questa crema da anni ed è davvero eccellente”.

Sul sito di Vichy, un acquirente ha scritto:

“È da poco che provo questa crema notte,ma posso dire che è veramente ottima.. al mattino la pelle appare più distesa!!”.

Ora, poi, la crema notte antirughe Liftactive di Vichy è un offerta su Amazon.it a 29,90 €, motivo in più per provarla, no?

