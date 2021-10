Se ancora pensi che usare la bava di lumaca sia un modo estremo per ottenere una pelle fantastica, è il momento di cambiare idea. Si tratta infatti di un ingrediente ben studiato, presente in quasi tutte le formule coreane della cura delle pelle. La crema alla bava di lumaca, nello specifico, ha potenti benefici anti invecchiamento, come la stimolazione della produzione di collagene.