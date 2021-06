Se cerchi un correttore efficace, davvero coprente e poco costoso, sei nel posto giusto. Non capita tutti i giorni di imbattersi un un prodotto base del make-up dal costo super accessibile. E questo correttore è amato sia dalle super top model esperte di trucco, che dagli studenti universitari che cercano una opzione low cost.

Ma con migliaia di brillanti valutazioni a cinque stelle su Amazon, il correttore Cancella Età di Maybelline sotto i 10 euro si è dimostrato degno di far parte di trousse per il trucco di MUA esperti, top model e neofiti del trucco.

Non a caso, anche Gigi Hadid è una grande fan di questo correttore dalle proprietà schiarenti e correttive dell’incarnato. E questo correttore è il suo punto di riferimento per una buona ragione.

È perfetto per nascondere occhiaie, arrossamenti, macchie scure, imperfezioni e linee sottili. Riesce a fare miracoli per quasi tutti i tipi di problemi di cura della pelle. L’ingrediente “magico” dietro la sua formula multifunzionale è l’ haloxyl, che riduce il gonfiore e produce risultati anti-invecchiamento che vedrai a lungo termine.

Applica un piccolo strato sulle aree strategiche per donare alla pelle opaca un colorito sano, oppure scegli una gamma di sfumature – ce ne sono 17 al seguito – per un effetto di contouring più deciso.

Considerando che questo correttore costa solo poco più di 7 euro, se ancora non fa parte della tua routine di make-up dovresti proprio correre ai ripari.

Gli acquirenti adorano questo prodotto non solo per il prezzo super conveniente e i risultati incredibili. Ma anche per il suo comodo applicatore che può essere utilizzato anche fuori casa senza disporre di spugna o pennello.

“Il miglior correttore di sempre”, ha scritto un recensore che ha dato 5 stelle a questo prodotto.

Un altro cliente scrive: “Uno dei prodotti per me “Must Have” perchè ha un’ottimo rapporto qualità prezzo e una resa incredibile. Soprattutto per eliminare i segni di stanchezza dal viso, da sotto gli occhi, senza andare nelle pieghe”.

Se non lo hai mai provato, non ti resta che acquistare il correttore cancella età di Maybelline preferito da Gigi Hadid per vedere i risultati di persona.

Leggi anche: Khloe Kardashian adora questo siero che promette una pelle radiosa