Un correttore economico ed efficace che mi fa risparmiare denaro e semplifica la mia routine di bellezza. Non sono una truccatrice, ma riconosco un buon prodotto, anche se economico, quando ne vedo uno. Questo è il caso del correttore 16-Hour Camo di E.L.F, un prodotto economico che costa solo 7 euro e che ha dei risultati incredibili.

Ho iniziato ad utilizzare questo correttore come facevo con tutti gli altri, cercando di coprire macchie, rossori e occhiaie. Ebbene, questo prodotto riesce a regalarmi una copertura completa senza l’effetto mascheroni e senza risultare troppo pesante. Si riesce ad amalgamare bene con la mia pelle usando la spugnetta apposita. Dopo alcuni giorni di prova, in cui il risultato è stato fenomenale, o deciso di utilizzarlo come base su tutto il viso. Sorprendentemente, ha retto più che bene.

Ho una pelle più grassa in estate che diventa mista in inverno, e questo correttore rappresenta la miglior base opacizzante che abbia mai usato. Basta poi una cipria fissante, un contour e un illuminante per una base trucco perfetta. Inoltre, dà alla mia pelle un aspetto impeccabile, e non lascia quella sensazione di pesantezza addosso. Per soli 7 euro, penso proprio che non userò più alcun altro correttore.

CORTESIA E.L.F.

Con 18 tonalità tra cui scegliere, è facile trovare i colori giusti per ogni tipo di carnagione. Io uso Fair Warm come fondotinta e Fair Beige per illuminare la zona del contorno occhi e il naso. In questo modo riesco a dare tridimensionalità al viso e al colore prima di utilizzare la cipria fissante. Questo correttore non solo ha semplificato la mia routine di trucco, ma mi fa anche risparmiare un sacco di soldi a lungo termine.

Se sei alla ricerca di un correttore o un fondotinta a prezzi accessibili, questo di E.l.f. potrebbe fare davvero al caso tuo.