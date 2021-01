Un ombretto liquido che si asciuga in pochi secondi, lenisce la pelle e resiste tutto il giorno in modo impeccabile. Sono una grande fan dei prodotti di bellezza con molteplici funzioni. Non solo possono rendere più veloce la mia skincare, ma spesso riducono enormemente i costi. Le aziende hanno capito il potenziale di questi prodotti e infatti il numero è in continua crescita. Siamo tutti un po’ pigri, in questo periodo, giusto? Quindi, è giusto che io sparga la voce sul mio nuovo oggetto preferito per semplificare la mia routine di bellezza: l’ombretto liquido 10 secondi di Kosas.

Disponibile in otto tonalità scintillanti, l’ombretto liquido fornisce un colore opaco con una sola passata e funge anche da trattamento antietà per gli occhi. I colori vanno dall’oro al rosa tenue al blu brillante. Sono tutti formulati con ingredienti green e resistenti alle pieghe che dureranno tutto il giorno (credimi, posso confermarlo). Linee sottili e piccole rughe vengono levigate ad ogni applicazione grazie alla presenza, nella formula, del galactoarabinan, un collagene vegetale naturale. Mentre l’olio di jojoba e l’acqua di fiori d’arancio ammorbidiscono la pelle e illuminano le palpebre.

Per i migliori risultati, agitare il flaconcino per consentire agli oli e al pigmento di mescolarsi prima di posizionare la punta morbida dell’applicatore direttamente sulle palpebre. Non servono nemmeno i pennelli: l’ombretto si sfuma facilmente con la punta delle dita. Puoi sovrapporre più passate di ombretto per un colore più audace e intenso o utilizzare solo una passata per un aspetto naturale. Il marchio consiglia anche di mescolare diversi colori.

Dalla prima volta che ho provato l’ombretto Kosas nella calda tonalità oro scintillante, sono rimasta affascinata dalla sensazione leggera della formula. Non solo è semplice da applicare, ma crea anche un ottimo look per gli occhi in meno di un minuto che durerà per ore. Inoltre, adoro il fatto che i prodotti Kosas siano completamente vegani e cruelty free, e non utilizzino sostanze chimiche aggressive o tossine.

CORTESIA KOSAS

Non sono certo la sola a ritenere questo ombretto liquido uno dei migliori mai provati negli ultimi tempo. Molti acquirenti hanno lasciato recensioni entusiaste sul sito web del marchio.

“Ho sempre lottato con l’ombretto e questo rende l’applicazione COSÌ facile”, ha detto un acquirente. “In pochi secondi, posso ottenere un bel colore e sfumare con la punta delle dita. Non sono necessari pennelli. Ho le palpebre incappucciate e trovo che sia molto facile da sfumare sopra la piega per far sembrare i miei occhi meno incappucciati”.

CORTESIA KOSAS

Acquista ora: $ 28; kosas.com