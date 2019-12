E’ possibile dimezzare i tempi di asciugatura dei capelli prima di passare al phon. Un dettaglio spesso sottovalutato che potrebbe tuttavia far rispariare tempo. E in una beauty routine quotidiana anche 5 minuti possono fare la differenza. Miracoli non esistono, tuttavia, ci sono alcuni prodotti che possono venirci incontro per dimunuire del 50% i tempi di asciugatura.

Partiamo dall’asciugamano. Non un semplice panno, ma un alleato, se si opta per dei modelli che dimezzano l’asciugatura. E’ il caso di Aquitex, venduto da Sephora, sia nella versione turbante che rettangolare. Un asciugamano per capelli ultraleggero. Come si legge sul sito del brand francese, è “progettato con tecnologia AQUITEX® e prodotto con fibre ultrafini suddivise in fili più sottili della seta, questo accessorio non afferra le cuticole dei capelli come un normale asciugamano. Grazie al suo design brevettato, si avvolge saldamente sui capelli; la sua speciale tessitura leggera è ideale per tutti i tipi di capelli”. Come si utilizza? Bisogna lavarlo prima di utilizzarlo la prima volta. Quando si usa bisogna piegarsi in avanti in modo che i capelli cadano davanti al viso. Poi avvolgere la chioma umida. Sia chiaro: i tempi di utilizzo variano da capello a capello.

Un altro prodotto per ridurre i tempi di asciugatura è Aveda speed of light blow dry accelerator spray. E’ fatto con ingredienti al 90% di derivazione naturale. Contiene: acido lattico derivato dalla barbabietola da zucchero sigilla la cuticola e separa ogni singola ciocca, permettendo all’acqua di evaporare e riducendo il tempo di asciugatura; una miscela derivata dal cocco riduce la rottura causata dall’asciugatura del 93%, una miscela derivata dal mais idrata i capelli e aiuta a proteggerli contro i danni derivati dal calore.