Chrissy Teigen ha i suoi prodotti di riferimento low cost per apparire al meglio nei numerosi interventi via social, sempre più frequenti in questo periodo di lontananza da ospitate televisive e red carpet.

Per avere labbra carnose e idratate la modella consiglia Afterglow Lip Balm di Nars, in vendita al prezzo di 28,95 euro.

“Ho trovato un colore delle labbra che si abbina perfettamente alle mie labbra e lo fa sembrare migliore”.

“È come un colore amplificato del mio stesso labbro. Si chiama Fast Lane, ed è Nars. Quindi se hai labbra come me, questo è una bomba. È puro e lucente. Lo adoro”.

Il balsamo per le labbra Afterglow ha una formula che combina squalano, olio di cocco e olio di jojoba con estratto di melograno e il complesso idratante Monoï.

Altri prodotti di bellezza amati da Chrissy Teigen.

Tra gli scrub preferiti della modella americana c’è quello del marchio Ouai, fondato dall’hair stylist e imprenditrice Jen Atkin.

In una Instagram Story girata direttamente dalla sua vasca da bagno, Teigen ha espresso il suo favore per questo alleato di bellezza (prezzo: 37,99 euro su Zalando).

Il prodotto che non manca mai nella skincare routine della modella è Le Prunier Plum Beauty Oil.

Teigen ha spiegato di aver ricevuto la chicca dalla truccatrice Nova Kaplan e da allora la sua pelle non è stata più la stessa, in positivo.

C’è poi un prodotto specifico che la modella Chrissy Teigen usa per rimuovere i punti neri. Dei patch davvero economici, considerando che costano poco più di sei euro.

Sono i cerotti per il naso, la fronte e il mento firmati Bioré, che potete acquistare su Amazon a 6,68 euro.

Tra i suoi must have per una pelle al top ci sono le salviette esfolianti bifasiche Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Universal Daily Peel.