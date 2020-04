ROMA – Dopo più di un mese di quarantena i tuoi capelli iniziano ad accusare il colpo. I parrucchieri sono chiusi e reperire i prodotti professionali di fiducia non è semplice. Come fare? Niente paura perché abbiamo trovato la maschera per capelli secchi e sfibrati che ti farà svoltare queste (si spera) ultime settimane di isolamento forzato. Si tratta della maschera alla Papaya della linea Garnier Hairfood. Non ti fare intimorire dal fatto che si tratti di un prodotto commerciale perché noi lo abbiamo provato (attenzione, NO SPONSOR!) e ti assicuriamo che è un prodotto assolutamente valido, soprattutto se abbinato allo shampoo della stessa linea.

Se i tuoi capelli sono messi a dura prova dal lockdown, l’unica cosa da fare in attesa che il parrucchiere riapra è sfruttare al meglio tutto quello che possiamo reperire sul momento, così da aiutare la nostra chioma ad arrivare a fine quarantena in modo rispettoso.

Se anche i tuoi capelli in questo periodo sembrano più secchi e sfibrati del solito e non riesci a trovare un prodotto da supermercato adatto alle tue esigenze, noi ti consigliamo la maschera Garnier Hairfood alla Papaya, che abbiamo testato ed è veramente PAZZESCA!

Questa maschera sfrutta tutte le proprietà nutrienti della papaya per riparare i capelli danneggiati e nutrirli in profondità. Questo frutto colorato e gustoso è ricco di sostanze nutritive e vitamine che nutrono il capelli e donano volume alla capigliatura.

Inoltre, questa maschera per capelli non contiene siliconi e parabeni e ha una formula vegana, senza ingredienti di origine animale o componenti derivati. Infine, ma non meno importante, aiuta l’ambiente visto che la confezione è 100% riciclabile. A prova di Greta!

La vera chicca è che questa maschera puoi trovarla facilmente in qualsiasi supermercato e, se proprio non vuoi uscire di casa, puoi acquistarla comodamente su Amazon con un semplice click. Più facile di così!

Photo in evidenza by Tim Mossholder on Unsplash