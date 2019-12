L’inverno è alle porte e i capelli risentono già dei danni del freddo. Se in estate è il sole a minacciare la sofficità della chioma, durante la stagione invernale le temperature basse possono avere un impatto negativo sulla capigliatura. Al di là degli integratori (la cui scelta consigliamo di rimandare sempre alla propria dermatologa), ci sono una serie di gesti che possono “tutelare” i nostri capelli. Ecco quali.

La soluzione più facile e pratica: tagliare i capelli ogni 6-8 settimane. Sbarazzarsi delle estremità danneggiate è il modo più efficace per ridare vitalità alla chioma. Se non volete accorciare tutti i capelli, soffermatevi sui ciuffi frontali, quelli che di solito sono i più danneggiati dalla piastra lisciante.

Attenzione all’alimentazione. Inserite nella vostra dieta omega-3 (salmone, noci e semi) e antiossidanti (bacche, fagioli e spinaci), ricordando che potete ottenere dal cibo nutrienti fondamentali senza dover necessariamente ricorrere agli integratori. Grande alleato l’olio di semi di lino.

Utilizza prodotti per la detersione mirati. Se vuoi dire addio ai capelli danneggiati, ti sconsigliamo di affidarti a prodotti generici seppur economici. Dai un’occhiata all’elenco degli ingredienti prima di acquistare qualcosa e assicurati che contenga ingredienti come olio di argan, olio di cocco, acido ialuronico e vitamina E.

Fai regolarmente una maschera nutriente. Prodotti haircare immancabili per un rapido recover sono oli ristrutturanti per rinforzare la fibra del capello sfibrato e danneggiato. Oppure latti spray idratanti che svolgono una profonda ed immediata azione nutriente grazie anche alla presenza dell’olio di cocco. Fondamentale se si usano asciugacapelli potenti o piastre. Ricco di acido laurico, che viene assorbito velocemente dai capelli, li rende più forti, idratati e nutriti in profondità. Questo il consiglio di Manuel Leale, artistic manager di HSA.

Coccola i tuoi capelli e non stressarli con pettinature estreme. Opta per un asciugamano di microfibra e getta via quello spugnoso di bassa qualità. Per dormire? Sarebbe ottima una federa in seta, la più gentile con la tua chioma.