ROMA – Riuscire ad ottenere capelli sani e forti non è impossibile. Oltre a seguire le regole base, come cercare di ridurre l’uso di phon e piastre aggressive e scegliere prodotti specifici per il nostro tipo di capello, può essere molto utile affidarsi ad alcuni rimedi naturali che, grazie alle benefiche proprietà, aiutano a fortificare la nostra chioma e a renderla sana e luminosa. Uno tra i rimedi più validi è senza dubbio l’olio di cocco, utile a riparare i capelli danneggiati e trattati con prodotti chimici.

L’olio di cocco risulta molto efficace per nutrire i capelli sfibrati perché la sua struttura molecolare, a differenza di altri oli o creme idratanti, riesce a penetrare in profondità nel fusto del capello e a prevenire i danni sia dall’interno sia dall’esterno. Inoltre l’olio di cocco è ricco di acido laurico, acido caprilico e vitamina E, tutti nutrienti che contribuiscono alla ristrutturazione del capello, rendendolo più forte e lucente. Se quindi si utilizza regolarmente l’olio di cocco per prendersi cura della propria chioma, questa risulterà naturalmente più corposa, brillante e meno fragile.

Maschera per capelli sfibrati: per una efficace maschera ricostituente, applicare due cucchiai di olio di cocco sui capelli appena lavati e lasciati umidi. Massaggiare delicatamente, insistendo soprattutto sulle punte che, generalmente, sono la parte più rovinata della nostra chioma. Se l’olio di cocco è allo stato solido è necessario scaldarlo qualche secondo in modo che ritorni allo stato liquido. Una volta spalmato sui capelli in modo accurato è necessario far agire l’impacco almeno 30 minuti. Se si desidera rendere il trattamento più efficace, è possibile coprire l’impacco con una cuffia o con della pellicola da cucina. Infine, lavare nuovamente i capelli utilizzando il proprio shampoo.

Non tutti abbiamo lo stesso tipo di capelli, quindi inizialmente è importante sperimentare fino a trovare la giusta quantità e il tempo necessari per permettere all’olio di penetrare e agire efficacemente. Se per esempio l’olio di cocco lascia i vostri capelli troppo pesanti o grassi, provate a utilizzarne meno o a lavarli meglio dopo il trattamento.

Coconut Oil, Olio di cocco extra vergine di primissima qualità. Scelta etica delle materie prime. Crudo e pressato a freddo

Bio Koksol, Olio di Cocco Biologico Extra Vergine CocoNativo –1000ml– Crudo e Spremuto a Freddo; Organico e Puro; Non Processato. 13,45 € su Amazon.