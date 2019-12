Jennifer Aniston è una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico mondiale. La star americana ha recentemente battuto un record storico sui social, arrivando a essere seguita su Instagram da milioni di persone in poche ore. Ma Jennifer è anche un’icona di stile e bellezza. Recentemente ha rivelato di mantenersi in forma seguendo la dieta del digiuno intermittente nella versione chiamata dieta 16:8., ovvero limitando la finestra di tempo a disposizione per mangiare a 8 ore al giorno, mentre si digiuna nelle altre 16.

Ma il fisico impeccabile non è l’unico punto di forza estetico dell’attrice: anche i suoi capelli sono un must. Come si legge su Vogue.Uk, il suo parrucchiere, Chris McMillan, ha rivelato su Instagram alcuni segreti di bellezza della chioma di Jennifer Aniston: “I capelli seguono i ricci e le onde naturali di Jen. Asciugati al naturale e ritoccati minimamente”, ha scritto. L’hair stylist usa un asciugacapelli Dyson Supersonic per asciugare le radici e poi ritocca le onde con il curl iron GHD (Curve Classic Wave Wand). McMillan ha anche parlato dell’utilizzo di alcuni prodotti chiave: lo spray districante Drunk Elephant, la crema idratante per capelli di Harklinikken e il Serum Oléo-Relax di Kérastase.

Jennifer Aniston ha anche altri segreti di bellezza: “Ho un sacco di maschere ma la Cellcosmet ne ha una calmante che adoro e che uso da circa 20 anni”, ha detto in passato. L’ingrediente principale è la liquirizia, rivitalizza, migliora e illumina il tono e riduce la comparsa di macchie e il rossore. Ma c’è una marca di crema in particolare che predilige fin da quando era piccola. “Uso Aveeno da quando ero un adolescente”, ha spiegato parlando della crema idratante del brand americano di cui lei stessa è testimonial. Una crema che può essere acquistata a poco più di 6 euro e che è disponibile in numerose varianti. Nella sua beauty bag c’è anche l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder. Un cosmetico che utilizza da 15 anni.