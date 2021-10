Prendersi cura di sé non dovrebbe fermarsi solo alla routine di bellezza del viso. Anche i nostri capelli e il cuoio capelluto meritano delle cure amorevoli. Infatti, anche se non vedi con molta facilità il tuo cuoio capelluto perché coperto dai capelli, si tratta pur sempre di pelle. Motivo per cui puoi trovare alcuni ingredienti per la cura della pelle, adatti anche a prenderti cura della tua chioma.