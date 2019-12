ROMA – Ottenere capelli sani, forti e luminosi è possibile seguendo alcuni piccoli consigli degli esperti. Se l’alimentazione sana è alla base di una chioma lucente e soffice, anche agire dall’esterno può esserci di aiuto. Oltre ad utilizzare prodotti specifici per il nostro tipo di capello, può essere utile applicare regolarmente delle maschere nutrienti sfruttando le proprietà di alcuni ingredienti naturali che possiamo trovare facilmente anche nella nostra cucina. In questo articolo vediamo 3 ingredienti che, se applicati sulle nostre chiome, ci regaleranno capelli luminosi e voluminosi.

Maschera all’avocado contro i capelli danneggiati: le proprietà nutritive dell’avocado risultano ottime per la nostra chioma. La polpa di questo frutto, soprattutto se maturo, è molto cremosa e facile da applicare. Per preparare una maschera efficace bisogna schiacciare mezzo avocado maturo e mescolarlo bene con due cucchiaini di olio extravergine d’oliva. Applicare la maschera sui capelli puliti e umidi, insistendo soprattutto sulle punte. Lasciare agire per almeno 30 minuti prima di lavare accuratamente. Le eccellenti proprietà idratanti dell’avocado e dell’olio non solo ripristinano la naturale luminosità dei capelli ma ci aiuteranno a ripararli.

Maschera al cetriolo: il cetriolo è ottimo non solo per tonificare la pelle. La sua ricchezza di sali minerali come biotina e silicio, infatti, lo rendono un ottimo rimedio per rinforzare i capelli e migliorarne la crescita. Per realizzare una maschera al cetriolo basta frullare uno o due cetrioli, applicare l’impasto sui capelli e sul cuoio capelluto, coprire testa e capelli con una cuffia o con della pellicola da cucina e attendere almeno 40 minuti. Infine sciacquare i capelli.

Maschera all’olio di cocco contro i capelli secchi: l’olio di cocco, come gran parte degli oli vegetali, risulta molto efficace per idratare a fondo e contrastare la secchezza della nostra chioma. Dopo aver bagnato i capelli, è possibile applicare l’olio di cocco puro sul cuoio capelluto e su tutta la lunghezza dei capelli insistendo soprattutto sulle punte. Coprire con della pellicola da cucina e lasciare agire il più possibile, anche tutta la notte. Infine, lavare via il prodotto e procedere con il normale shampoo. In alternativa, dopo aver distribuito bene l’olio, è possibile avvolgere la testa in una asciugamano caldo. Per fare ciò, immergere l’asciugamano in acqua molto calda, strizzarlo per eliminare l’acqua in eccesso e poi avvolgerlo intorno alla testa. Attendere almeno 30 minuti prima di lavare i capelli. Il calore permetterà all’olio di penetrare, idratare e nutrire in profondità il cuoio capelluto.

