Capelli rovinati dopo l’estate: prova con questi 5 prodotti

Dopo l’estate i capelli subiscono un peggioramento. Di solito durante la stagione calda li laviamo molto più frequentemente che in inverno. La salsedine e il sole non giovano a una chioma sana, sebbene regalino effetti spettacolari in termini visivi. Anche la dieta può fare la differenza. Innanzitutto è consigliabile seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, preferendo alimenti ricchi di Omega 3, Acido Folico e Vitamina B9. Come salmone, frutta secca, barbabietola. Idratazione è la parola chiave. Specialmente se si tratta di capelli colorati o decolorati. Noi vi consigliamo una serie di prodotti. Ecco quali.

Una hair mask che ha pochi rivali quanto a efficacia e profumo. Parlo della maschera Coco & Eve, in vendita da Sephora a 39,90 euro. Una formula 5 in 1 che agisce sigillando l’idratazione della cuticola per donare lucentezza, riparando la chioma in profondità. Ripristina i capelli secchi, danneggiati da styling, levigatura, colorazione e inquinamento. Altra validissima maschera è la Nourishing Vegetarian Miracle Mask di Davines, extra idratante e nutriente per capelli sfibarti, grossi o indisciplinati.

Kim Kardashian ha una maschera di bellezza di riferimento per prendersi cura della lunga chioma, che è diventata parte della sua iconica immagine. Uno dei prodotti di riferimento della regina del reality show americano è Hair Perfector N.3 di Olaplex. Parliamo di un trattamento settimanale casalingo, non un balsamo, che riduce la rottura e rinforza visibilmente i capelli, migliorandone l’aspetto e la consistenza.

Vi consigliamo poi di provare Hydra Hydrating and Anti-Oxidizing Mask 200ml, una maschera idratante antiossidante. I principali ingredienti di derivazione naturale contenuti in questa maschera sono: proteine del latte emmollienti ed addolcenti. Estratto di Miele e Fragola, nutrienti e tonificanti. Olio di Oliva idratante ed addolcente.

C'è un prodotto che abbiamo testato sulla nostra chioma e possiamo dirvi che è un valido alleato di bellezza. Parliamo della maschera Davines Nourishing Vegetarian Miracle Repair, un prodotto extra idratante e nutriente creato per dare nuova vita a capelli sfibrarti, grossi o indisciplinati. Il suo profumo è quello tipico dei prodotti botanici e ne basta davvero poco per notare già una differenza.