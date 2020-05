Avere capelli voluminosi è un obiettivo per molti ma non sempre di facile raggiungimento.

Nessun prodotto può garantire “miracoli”, ma con costanza si possono ottenere dei risultati significativi.

Il primo consiglio è quello di rivolgersi al proprio dermatologo, che può suggerire una cura ad hoc, soprattutto se si tratta di diradamento eccessivo o caduta anomala.

In altri casi si può agire da sé testando dei prodotti che sono mirati a rendere i capelli più forti.

Tra quelli che abbiamo scovato in rete ce ne è uno che ha catturato l’attenzione del sito americano Shape Magazine.

Si tratta di del siero cruelty-free GRO Hair Serum che promette ottimi risultati.

Il trattamento non è in vendita in Italia, ma è possibile acquistarlo on line (attenzione alle spese di spedizione e a quelli della dogana). Prezzo: 40 dollari.

Il siero promuove la fase di crescita dei capelli, protegge e rafforzare le radici.

Come si legge sul sito Vegamour: “Stimola i follicoli senza sostanze chimiche aggressive, agenti cancerogeni o effetti collaterali spaventosi”.

“Aumenta visibilmente la densità dei capelli fino al 50%, riducendo al contempo la perdita di pettinatura e lavaggio fino al 76% entro il quarto mese”.

Altri prodotti alleati dei capelli.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un altro siero per capelli che sembra molto valido.

Si tratta dell’olio al miele Gisou firmato dalla modella Negin Mirsalehi.

L’influencer olandese aveva guadagnato popolarità sul web proprio grazie ai capelli lunghi.

La sua chioma è diventata celebre sui social, soprattutto perché è naturale e non realizzata con allungamenti.

Negin, figlia di apicoltori, ha poi deciso di lanciare una sua linea di prodotti dedicata proprio ai capelli.

Il tutto utilizzando l’ingrediente che meglio conosce e che ha utilizzato lei stessa negli anni, il miele.

Oltre all’olio sono disponibili anche il profumo, lo shampoo, il balsamo e la crema riparatrice.