ROMA – Il caffè è una fonte di nutrienti e antiossidanti potenti per migliorare la salute della nostra pelle e dei nostri capelli. Può essere utilizzato come esfoliante per eliminare le cellule morte, aiuta a curare l’acne, ad migliorare la circolazione del sangue e a bilanciare i livelli di pH. In questo articolo, analizziamo 6 modi per utilizzarlo come fonte di bellezza, in base a studi e ricerche che aiutano a chiarirne i potenziali benefici.

Scrub esfoliante: i fondi di caffè sono un ottimo esfoliante. Questo perché, non dissolvendosi in acqua, risultano perfetti per rimuovere le cellule morte dalla pelle. I risultati di uno studio del 2013 suggeriscono che le sostanze contenute nel caffè aiutano anche a migliorare il tono della pelle. L’acido caffeico, un antiossidante, può aumentare i livelli di collagene e ridurre l’invecchiamento precoce delle cellule. Per fare un semplice scrub esfoliante, combina un quarto di tazza di caffè fresco, un quarto di tazza di zucchero di canna e la quantità di succo di limone necessaria per ottenere la consistenza desiderata. Strofina il composto sulla pelle, lascialo agire per alcuni minuti, quindi risciacqua.

Contro gli occhi gonfi: la caffeina stimola il flusso sanguigno e dilata i vasi sanguigni. Il risultato sarà una riduzione dell’accumulo di liquido sotto gli occhi. Altri composti presenti in questa bevanda, come gli acidi clorogenici, possono anche ridurre l’ infiammazione intorno agli occhi. Prova a tamponare gli occhi con una pasta formata da caffè macinato molto fine e il liquido del caffè stesso.

Combattere la cellulite: il caffè può anche aiutare a ridurre la comparsa di cellulite. Un piccolo studio Trusted Source ha riferito che un prodotto dimagrante topico contenente caffeina e molti altri ingredienti attivi è risultato più efficace nel ridurre la cellulite nelle donne rispetto a un prodotto placebo. Prova a utilizzare i fondi freschi e umidi per strofinare ed esfoliare le aree del corpo in cui hai la cellulite. L’esfoliazione può anche aiutare a levigare la pelle e stimolare il flusso sanguigno.

Trattamento dell’acne: gli antiossidanti, gli stimolanti e gli acidi clorogenici contenuti nel caffè possono renderlo un efficace scrub viso anti-acne. L’acne si verifica quando olio, cellule morte e altre sostanze intasano i pori, che possono essere infettati da batteri, causando infiammazione. Strofinare il viso con fondi di caffè può aiutare a eliminare le cellule morte della pelle e sbloccare i pori. Gli acidi clorogenici nel caffè possono anche ridurre l’infiammazione e proteggere da alcuni ceppi di batteri.

Pediluvio: il caffè può essere molto efficace nel levigare e ammorbidire la pelle dei piedi, aiutando a rimuovere le cellule morte. Inoltre, gli effetti stimolanti della caffeina possono aiutare ad aumentare il flusso sanguigno e la circolazione. Per fare un pediluvio prepara qualche tazza di caffè, aggiungi sia il caffè sia i fondi in un piccolo secchio o nella vasca da bagno. Lascia raffreddare il caffè, in modo che non bruci la pelle. Immergi i piedi nel caffè e usa i fondi per eliminare le cellule morte della pelle.

Capelli e cuoio capelluto: il cuoio capelluto e i capelli sono naturalmente acidi. Gli scienziati misurano l’acidità di una sostanza usando la scala del pH. Più basso è il valore del pH, più acida è una sostanza. Un valore di pH inferiore a 7,0 è considerato acido, mentre un pH superiore a 7,0 è basico o alcalino. Le fibre capillari hanno un pH di 3.67 Fonte attendibile, mentre il cuoio capelluto ha un pH di 5.5 Fonte attendibile. L’uso di prodotti per capelli con un valore di pH più elevato rispetto a quello dei capelli può provocare opacità, crespo e danni. Il caffè è naturalmente acido. L’ American Dental Association attribuisce un valore di pH di 5,11. Applicare il caffè sui capelli può essere un ottimo modo per riequilibrare i livelli di pH dei capelli e del cuoio capelluto. Prova a sciacquare i capelli con caffè freddo e preparato o a strofinare i fondi di caffè sul cuoio capelluto. Questo può anche aiutare a rimuovere le cellule morte.