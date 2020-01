Dopo un’ora di allenamento in palestra c’è chi si trova alle prese con uno spiacente effetto collaterale: i brufoli post workout. L’esercizio fisico può essere di grande aiuto per la nostra pelle. Può aumentare il flusso sanguigno verso le cellule della pelle, apportando nutrienti e ossigeno ed eliminando i rifiuti.

Ma il sudore può anche creare le condizioni perfette per la proliferazione di batteri e lieviti che causano l’acne. Come fare per evitare questo inconveniente? Ecco una serie di consigli, suggeriti dal sito Health Line.

Rimuovere il trucco prima di allenarsi. Un’azione semplice che può fare la differenza. Il trucco può causare intrappolamento di sudore e batteri nei pori dilatati. Nel tempo, questo può portare a pori ostruiti e acne.

Lega i capelli quando ti alleni. Non lasciare che vengano in contatto con la pelle sudata. Oli o altri prodotti che usi si possono trasfere direttamente sulla cute.

Pulisci gli attrezzi con cui vieni a contatto, soprattutto quelli che toccano il viso. Evita inoltre di toccarti il volto se hai le mani sporche. Se non è possibile questa procedura, proteggiti coprendo l’attrezzo con un tuo asciugamano pulito.

Indossa abiti larghi e traspiranti. Quelli che immagazzinano umidità possono essere alleati dell’acne. Anche se quelli aderenti sono più sensuali, ricorda che la pelle viene prima di tutto.

Altro punto fondamentale: liberati subito dai vestiti con cui ti sei allenata. Non lasciarli addosso. E soprattutto, non indossare abiti usati la volta precedente, soprattutto se lasciati nel borsone.

Se possibile, fai una doccia dopo l’allenamento per rimuovere sudore, olio, sporco e batteri che potrebbero essersi accumulati.

Se hai problemi di acne post workout, utilizza creme con retinoidi. Possono aumentare il ricambio cellulare delle cellule e ridurre l’infiammazione se applicati quotidianamente.

Ultimo consiglio, fondamentale, è quello di consultarsi con un dermatologo se le misure di auto-cura non funzionano.