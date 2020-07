Tra i prodotti di bellezza usati da Beyoncé ce ne è uno che è decisamente alla portata di tutti.

La truccatrice della popstar americana, Sir John, ha rivelato a Refinery29 di aver usato sulla sua cliente un mascara low cost per la leggendaria esibizione al Coachella nel 2018.

Il mascara in questione è L’Oreal Paris Lash Paradise, dotato di una formula arricchita con olio di ricino per rinforzare le ciglia.

Un alleato di bellezza che regala un’applicazione piacevole e un volume intenso.

Il nuovo scovolino del mascara usato su Beyoncé ha una forma estremamente morbida e bombata alla base, permettendo di catturare tutte le ciglia, anche le più corte.

Una utente che lo acquistato su Amazon scrive:

Rapidamente diventato il mio mascara preferito. A me piace l’effetto “grumetto”, le ciglia grosse grosse per intenderci”.

“E questo mascara fa esattamente questo, oltre ad allungare. Da molti paragonato al Better Than Sex di Too Faced, secondo me è ancora meglio”.

Un’altra utente ha però un parere diverso sul prodotto e scrive:

“Non vale assolutamente i soldi che costa. Appena aperto sembra il mascara perfetto, quasi ai livelli del Better Than Sex di Too Faced: volumizza, incurva, allunga, rende le ciglia da cerbiatta”.

Altri mascara che vale la pena di provare.

Anche Meghan Markle ha il suo mascara di fidicia: Diorshow Iconic High Definition Lash Curler.

Non è chiaro se il mascara, citato durante un’intervista del 2014 con Allure, regni ancora nel beauty case dell’ex attrice, ma una cosa è certa: lo ha amato profondamente.

La modella Ashley Graham usa invece Revlon So Fierce.

“Mi piace indossare una tonnellata di mascara”, ha detto Graham a proposito della sua beauty routine.

“Ci sono giorni in cui non indosso il mascara e penso di avere un bell’aspetto e poi i giorni in cui indosso il mascara e mi sento come una regina”, ha specificato.