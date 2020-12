Un balsamo labbra anti età che le rende extra polpose grazie a un ingrediente speciale. I prodotti per le labbra rimpolpanti sono tra i più gettonati del momento (grazie, Kylie Jenner). Possono risparmiarti lo sforzo di un make up labbra minuzioso ogni mattina e, forse, anche la spesa per qualche punturina.

A tal proposito, ce n’è uno molto famoso su Internet, che rende le labbra più piene e più idratate. È il balsamo labbra anti età Biossance Squalane + Rose Vegan, ed è talmente amato che, secondo il sito stesso, una confezione di prodotto viene venduta ogni quattro minuti.

Allora, qual è il segreto di questo famoso balsamo vegan per labbra? La sua formula prevede alghe wakame, una specie di alghe commestibili famose per i loro benefici idratanti e anti-invecchiamento. Le alghe aiutano a ripristinare la carnosità delle labbra entro due settimane e i recensori ne confermano l’efficacia . Come scrive un cliente soddisfatto, “Ho quasi 65 anni e il mio balsamo Rose Vegan le fa sembrare come se ne avessi 18”.

Insieme alle alghe wakame, il balsamo per labbra Biossance contiene anche acido ialuronico, utile per rendere piene e polpose le labbra, ceramidi per l’idratazione e squalano per la lucentezza. Lo squalano è considerato da molti il miglior idratante della natura, quindi il fatto che questo balsamo per le labbra ne sia ricco è un ottimo vantaggio specialmente per chi soffre di labbra secche e screpolate.

Leggi anche: La maschera viso con probiotici che userò tutto l’inverno per curare la mia pelle secca

Inoltre, passare sulle tue labbra questo balsamo ti farà sentire bene perché oltre ad essere cruelty free è anche privo di parabeni, petrolio e fragranze sintetiche. A

“Ti lascia le labbra superbamente idratate e ha un vago ricordo di quel delizioso profumo di rosa. Non vedi l’ora di riapplicarlo il prima possibile” ha scritto un cliente sul sito.

Forse dopo aver provato questo balsamo per le labbra, avrai anche tu il tuo momento magico, completo di labbra lucide e super carnose. Considerando che sul sito è in offerta in questi giorni a soli 13 dollari, vale la pena di provare, non trovi?

CORTESIA BIOSSANCE