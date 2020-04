ROMA – Capelli secchi e sfibrati: se hai bisogno di un balsamo valido per ridare tono ai tuoi capelli, abbiamo trovato il prodotto adatto a te. Dopo un mese di parrucchieri chiusi, i tuoi capelli iniziano a cedere. Niente più maschere e trattamenti professionali ed ecco che la chioma inizia ad apparire secca e senza volume. Di tornare dal tuo hair stylist di fiducia ancora non se ne parla, come fare allora? Niente paura perché, dopo alcune ricerche, abbiamo trovato il prodotto adatto a te che, certo, non risolverà la situazione ma aiuterà i tuoi capelli ad arrivare a fine quarantena in modo più che rispettoso.

Si tratta del balsamo alla banana della linea Garnier Hairfood. Non ti fare intimorire dal fatto che si tratti di un prodotto commerciale perché noi lo abbiamo provato e ti assicuriamo che è un prodotto assolutamente valido, soprattutto se abbinato allo shampoo della stessa linea e, per un boost di idratazione, alla maschera super idratante.

Balsamo alla Banana Garnier Hair food, acquista su Amazon

Se anche i tuoi capelli in questo periodo sembrano vivere sulle montagne russe e non riesci a trovare un prodotto da supermercato adatto alle tue esigenze, noi ti consigliamo il Garnier Hairfood alla banana. Lo abbiamo testato ed è veramente PAZZESCO.

Sfrutta tutte le proprietà della banana per rendere i capelli sani e lucenti. La banana infatti contiene proteine che aiutano a migliorare l’elasticità del capello. Inoltre, è ricca di Vitamine di gruppo B, un vero e proprio balsamo soprattutto per i capelli deperiti e danneggiati.

Questo balsamo per capelli non contiene siliconi e ti renderà la tua chioma morbida e facile da districare. Inoltre, ma non meno importante, aiuta l’ambiente visto che la confezione è 100% riciclabile. A prova di Greta!

Per uno sprint di vera morbidezza, puoi optare per la maschera sempre della stessa linea, con formula vegana senza coloranti artificiali, parabeni e siliconi.

La chicca in più? Non solo il costo veramente alla portata di tutti (il balsamo costa intorno ai 4 euro e la maschera meno di 6 euro), ma il fatto che se non vuoi passare al supermercato, puoi trovarla su Amazon acquistandola con un semplice click.

Maschera alla bana Garnier Hair Food, acquista su Amazon

Foto in evidenza di StockSnap da Pixabay.