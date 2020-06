Amanda Seyfried è sempre rimasta fedele alla sua chioma lunga e voluminosa.

L’attrice americana, 34 anni, ha rivelato ad Harper’s Bazaar di mantenere in salute i suoi capelli evitando gli strumenti elettrici per trattarli.

“Mi piace avere la pelle pulita e prendermi cura dei miei capelli“, ha detto Amanda.

“Il mio segreto è quello di evitare di asciugarmi i capelli con l’asciugacapelli e anche di evitare che si asciughino quando non è necessario. Per sentirmi bene, ho bisogno di apparire al naturale il più possibile”, ha specificato Amanda Seyfried.

La star del film Mamma Mia! ammette di lasciare i capelli umidi, ma questa non sembra essere una mossa tra le più salutari.

Se al mare la chioma di asciuga rapidamente, in inverno o nelle mezze stagioni questa modalità di asciugature potrebbe essere nociva per chi soffre di emicrania o torcicollo.

Dunque, riteniamo che sia un’abitudine scorretta da seguire, seppur molto comune anche nei Paesi nordici.

Altre soluzioni per rendere l’asciugatura dei capelli più rapida.

Se proprio non amate asciugacapelli e piastre, potete almeno optare per strumenti che dimezzino i tempi di azione.

E’ il caso di Aquitex, venduto da Sephora, sia nella versione turbante che rettangolare.

Si tratta di un asciugamano per capelli ultraleggero che, come si legge sul sito del brand francese, è prodotto con fibre ultrafini suddivise in fili più sottili della seta.

La sua speciale tessitura leggera è ideale per tutti i tipi di capelli.

Come si utilizza? Bisogna lavarlo prima di usarlo la prima volta.

Successivamente, una volta lavata la chioma, bisogna piegarsi in avanti in modo che i capelli cadano davanti al viso.

Poi avvolgere la chioma umida. Sia chiaro: i tempi di utilizzo variano da capello a capello.

Ci sono poi degli spray appositi che permettono un’asciugatura rapida come Aveda speed of light blow dry accelerator.

Uno pratico spary fatto con ingredienti al 90% di derivazione naturale che dimezza i tempi di piega.