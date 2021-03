Amal Clooney è una delle donne più affascinanti del pianeta e possiamo dirvi che uno dei prodotti di bellezza da lei amati può essere vostro.

Parliamo del beach stick firmato Charlotte Tilbury, un blush dalla deliziosa tonalità rosa intensa, ispirato alla luce unica, alle sabbie dorate e alle dee abbronzate di Ibiza.

Il ceramidone dona alla pelle un aspetto più sodo e radioso, rendendo la superficie impeccabile grazie all’azione idratante dei polimeri cremosi.

Contiene pigmenti che donano luminosità, creando un effetto soft che mette in luce le guance e gli zigomi.

Si tratta di una miscela di cere a elevato punto di fusione che idrata la pelle per un effetto morbido e vellutato.

Tra le fan del blush non c’è solo Amal Clooney, ma anche la cantante Céline Dion, altra fan del brand.

Il rossetto indossato da Amal Clooney.

C’è un rossetto in particolare che l’avvocato per i diritti umani ama sfoggiare sul red carpet.

Si tratta del lipstick “Amazing Amal”, sempre firmato Charlotte Tilbury.

La collezione di rossetti Hot Lips 2 di cui questo prodotto fa parte è stata creata in collaborazione con 11 icone che hanno infranto regole, raggiunto nuovi record e rivoluzionato il corso della storia.

Il rivoluzionario siero firmato Charlotte Tilbury.

C’è un prodotto che la truccatrice britannica ha lanciato sul mercato nei mesi scorsi ed è già diventato un must have per chi vuole contrastare i segni del tempo.

Noi lo abbiamo provato e possiamo dirvi che offre ottimi risultati già dopo le prime applicazioni.

Il siero include il complesso Tilbury Magic 8 (lo stesso ingrediente principale della più famosa e premiata Magic Cream di Charlotte Tilbury).

Poi altri ingredienti come niacinamide, vitamina C, replexium, acido poliglutammico e 5 cristalli olistici complessi.

Contiene anche acido poliglutammico (derivato dai semi di soia) che, secondo il marchio, darà alla tua pelle una solida idratazione.