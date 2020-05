Alicia Keys è una delle cantautrici più note del panorama musicale americano.

La sua ultima apparizione in pubblico è stata ai Grammy lo scorso gennaio, l’equivalente dei premi Oscar nel mondo del cinema.

L’artista si è trovata a ospitare l’evento poco ore dopo la morte del giocatore di basket Kobe Bryant, al quale ha dedicato un omaggio.

Ma presenza di Alicia sul palcoscenico non ha tradito le aspettative dei suoi fan.

Non solo dal punto di vista musicale, ma anche estetico.

Per quel che riguarda il secondo aspetto, merito anche della sua truccatrice, Romy Soleimani.

Soleimani ha reso noto ai suoi follower uno dei suoi prodotti preferiti per la cura della pelle, che ha usato su Alicia Keys: Whal Myung Skin Elixir.

L’elisir K-beauty skin è un incrocio tra toner, siero e olio.

Contiene cinque erbe tratte dalla ricetta di un’acqua medicinale salvavita usata per curare malattie in Corea risalenti al 1897.

Le erbe includono la buccia di mandarino, la cannella, lo zenzero, il tuorlo di Corydalis e la noce moscata.

Tutti selezionati dalla ricetta originale di 11 ingredienti per i loro notevoli benefici per la pelle.

Come si legge sul sito del brand coreano:

“L’elisir per la pelle Whal Myung dona alla pelle una straordinaria luminosità che inizia in profondità, dando vita a una pelle che rimane chiara, idratata e luminosa per tutto il giorno”.

“Le erbe e gli ingredienti naturali utilizzati nella medicina tradizionale coreana apportano benefici antiossidanti, antinfiammatori e antibatterici insieme a una profonda idratazione per contrastare i segni dell’invecchiamento”.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Tra i prodotti di bellezza amati da Blake Lively ce ne è uno che vale la pena di analizzare.

Parliamo dell’acqua di bellezza Caudalie. Prezzo: 12,30 euro per 30 ml.

Questo prodotto distende i tratti, restringe i pori, fissa il trucco e garantisce una luminosità immediata.