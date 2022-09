La regina Elisabetta è morta. Carlo è il nuovo re

La regina Elisabetta, 96 anni, è morta l’8 settembre 2022 nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni – fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea – si erano aggravate nelle scorse ore. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace.

“Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. La Bbc ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell’inno God Save the Queen.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno. Era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.

Elisabetta II è la regina dei record. Soltanto Luigi XIV, il re Sole, rimase al trono più a lungo di lei. Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d’Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni. In tutto sono 25.782 giorni.

La vita di Elisabetta II

Nata il 21 aprile 1926, Elisabetta era diventata regina all’età di 25 anni alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Sovrana non solo della Gran Bretagna, ma anche di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Salomone e Tuvalu. Un ruolo che l’ha portata a essere anche governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra e comandante in capo delle forze armate.

Nel suo lunghissimo regno ha visto passare ben 15 primi ministri britannici (il primo fu Wiston Churchill), ha conosciuto decine di leader e capi di Stato (compreso Nelson Mandela, di cui sostenne le battaglie contro la discriminazione razziale).

Ma ha anche vissuto cambiamenti epocali oltre a momenti drammatici per la sua famiglia, come la morte di Lady Diana.

Nel corso del tempo la sua immagine pubblica si è notevolmente ammorbidita. Pur restando riservata e impeccabile in pubblico, è stata vista ridere, sorridere e persino commuoversi. È successo sia durante alcune cerimoni ufficiali, oltre ai funerali della sorella Margaret e del marito Filippo, scomparso solo pochi mesi fa.