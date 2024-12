Capodanno in tv, sfida tra Rai Uno e Canale 5: conduttori, cantanti sul palco, location e orario di inizio

Capodanno in TV: Rai Uno e Canale 5 si sfidano a colpi di musica e spettacolo per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno.

La sera di Capodanno, per molti italiani, è sinonimo di musica, divertimento e spettacolo in TV. Infatti, ogni anno Rai Uno e Canale 5 si sfidano con programmi pensati per coinvolgere il pubblico a casa, offrendo serate ricche di ospiti e intrattenimento. Il 31 dicembre 2024 non farà eccezione, con due show pronti a contendersi l’attenzione dei telespettatori fino al brindisi di mezzanotte.

Appuntamenti fissi, da qualche anno a questa parte, sulle principali reti italiane a tenere compagnia alle famiglie a casa. Uno show imperidbile per chiunque consumi il cenone di Capodanno fra le mura di casa con i propri cari. E poi lo scandire del tempo per brindare insieme a tutta Italia per la mezzanotte ed il nuovo anno che arriva.

Ecco come sarà Capodanno in tv

Su Rai Uno andrà in onda L’anno che verrà, lo storico appuntamento di Capodanno che quest’anno vede un’importante novità: la conduzione passa da Amadeus a Marco Liorni, già volto amatissimo del pomeriggio televisivo. Sarà una serata all’insegna della musica e della nostalgia, con un cast stellare che promette di soddisfare i gusti di tutte le generazioni.

Tra gli ospiti confermati ci sono i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, e tanti altri, da Nino Frassica a Clementino, passando per Romina Power ed Ermal Meta. La scaletta include anche artisti come Alex Britti, Leo Gassmann e il re delle hit anni ’80 Sandy Marton, per un mix di successi che faranno ballare tutti.

Non mancheranno momenti di leggerezza e sorprese, con una serata che si preannuncia imperdibile. Liorni, alla sua prima esperienza alla guida di uno show di questa portata, porterà il suo stile elegante e coinvolgente, un valore aggiunto per un evento già molto atteso.

Dall’altra parte sarà Federica Panicucci a condurre il Capodanno in Musica, uno show che punta su un cast giovane e dinamico. Fabio Rovazzi, Emma Marrone e Michele Bravi sono solo alcuni dei nomi confermati, a cui si aggiungono molti protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Lo spettacolo promette una serata energica e moderna, con un focus sulle nuove generazioni e sui talenti emersi dai format televisivi più amati.

Del resto, la sfida tra Rai Uno e Canale 5 è una tradizione consolidata, e ogni anno si ripropone con formule diverse ma sempre coinvolgenti. Senza ombra di dubbio, entrambe le reti offriranno intrattenimento di qualità, lasciando al pubblico la scelta di quale atmosfera preferire per accogliere il nuovo anno.

In definitiva, che siate nostalgici delle grandi voci italiane o appassionati di nuove tendenze musicali, il Capodanno in TV avrà qualcosa per tutti. Prepariamoci a brindare con musica e spettacolo, per salutare il 2023 nel migliore dei modi!